Tras las declaraciones de Isa Pantoja reconociendo que se había sentido defraudada con la actitud de Irene Rosales respecto a ella después de durísimos ataques de Kiko Rivera en la revista Lecturas - "esperaba que diese un paso al frente, como ha hecho en otras ocasiones", confesaba la colaboradora en 'El programa de AR' - la sevillana ha roto su culencio y, por primera vez, se ha pronunciado directamente sobre su cuñada.

Asegurando que no va a entrar en las últimas declaraciones de Chabelita dejando claro que ahora mismo no quiere tener ningún contacto con Kiko y que necesita tiempo porque no sabe si podrá perdonarle, Irene ha confesado que "entiende perfectamente los tiempos que se quiera tomar Isa y que quieran tomar entre ellos y entiendo su postura perfectamente". "Yo no tengo nada que decir, eso es cosa de ellos y no quiero meterme mucho", ha añadido, explicando que prefiere mantenerse al margen del enfrentamiento entre hermanos.

Respondiendo al reproche de Isa de que echó de menos un paso al frente por su parte, Irene ha asegurado que "yo hubo un momento que ya dije que iba a dejar de tener que dar explicaciones". Admitiendo que "mi situación es un poco complicada porque es mi marido", la sevillana ha insistido en su deseo de mantenerse "totalmente al margen de esto". "Si tengo que hablar con alguien será con ella y en privado y cuando las aguas se calmen", ha añadido.

Hace una semana el programa 'Sálvame' emitía unos audios del pasado mes de agosto en los que Isa Pantoja, muy nerviosa después de una discusión con Asraf, pedía a su hermano Kiko Rivera que por favor fuese a su casa a recogerla. Unos audios filtrados presuntamente por el hijo de Isabel Pantoja para demostrar públicamente que, al contrario de lo que muchos piensan, está pendiente de su hermana y siempre se ha mostrado dispuesto a ayudarla.

Muy enfadada y sin entender por qué el Dj quiere sembrar la duda sobre su relación con Asraf - ya que los audios dejan ver que su noviazgo no es tan idílico y tranquilo como nos quieren hacer ver - Isa considera esta filtración una traición en toda regla por parte de Kiko, de quien está más alejada que nunca y de quien no quiere saber nada por el momento.

Tal es el enfado de la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' que, como nos acaba de contar, estaría dispuesta a demandar a su hermano, aumentando aun más la brecha que existe en el mediático clan, en su peor momento y con Kiko enfrentado a su hermana, a su prima Anabel, a su tío Agustín e incluso a su madre, Isabel Pantoja, con quien la reconciliación parece, por el momento, lejos de producirse.

"Todavía no he podido hablar con mi abogado porque está en Madrid, pero esta semana espero poder reunirme con él", asegura Isa cuando le preguntamos si ya ha decidido si tomará medidas legales contra su hermano por la filtración de sus audios sin su consentimiento; algo que, como aseguró Asraf en 'Viva la vida', va a hacer próximamente.

Metida en 'faena' Isa también anuncia posible demanda para Alejandro Albalá por mostrar en televisión el pasado fin de semana un vídeo privado suyo en el que reconocía que nunca le hizo nada - ya que también planeó la sobra del maltrato sobre el concursante de realities - y afirmando que "voy a consultarlo con mi abogado", deja claro que Asraf no tiene nada que ver con el cántabro.

Pese a la polémica en la que se ha visto envuelta, Isa confiesa que está "bien y tranquila", y admite que es su prometido el que lo está pasando peor anímicamente por todo lo que se está diciendo sobre su relación: "Asraf ahora mismo está mal, pero tranquilo porque sabemos lo que hay y tampoco se puede hacer mucho", añade.

En un gran momento con Isabel Pantoja, con quien ha retomado su relación después de una temporada distanciadas, Chabelita asegura que desconocía que su madre tiene previsto dejar Cantora e iniciar una nueva vida en Madrid. "No lo sabía, pero si es así me alegro porque un cambio siempre viene bien y si es en Madrid genial, así recupera su vida de antes, sale más y bueno, pues se recupera de este duro bache que ha sido la pérdida de mi abuela", afirma la colaboradora