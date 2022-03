Si algo garantiza el mundo del corazón es dinero y fama. Por eso, para muchos es difícil salir de ese ecosistema. Este es el motivo por el que ha llamado la atención la revelación de un conocido presentador que asegura haber dicho "no" a las mieles del "Deluxe" y, sobre todo, al dinero: "Me ofrecieron una cantidad importante y dije que no".

La revelación la hizo a través de sus redes sociales. Más concretamente a través de TikTok. Fue allí donde, mirando a cámara, hizo la revelación: "Me ofrecieron una cantidad importante por ir al Deluxe y dije que no", afirmó, al tiempo que reconocía estar muy contento con su situación actual: tanto en el plano sentimental como en el laboral, con dos tiendas ropa funcionando.

El actor en cuestión es Enric Escudé, que fue muy famoso a finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo. Su paso por "Megatrix" y "TNT" le convirtieron en uno de los rostros más populares del momento. Si bien, años después, tras pasar por el "Programa de Ana Rosa", su fama comenzó a decaer hasta desaparecer del foco mediático.

Pese a esta afirmación, Escudé no ha cerrado definitivamente la puerta al mundo de la televisión. Si bien, tal y como él mismo ha asegurado en más de una ocasión, no está dispuesto a hacerlo a cualquier precio. Para ello quiere un proyecto atractivo, alejado de polémicas y salseo.

En este sentido, Escudé asegura que en pocos días dará novedades a sus seguidores. No es descartable que pueda tener un proyecto interesante entre manos.

Enric Escudé y su mala relación con Jorge Javier Vázquez

"Me hacía la vida imposible". Así ha descrito un conocido presentador de televisión cómo era su relación con Jorge Javier Vázquez cuando les tocó compartir plató. Asegura, además, que no sólo él le hacía sufrir en el trabajo. También Belén Rodríguez se sumaba a este hostigamiento, según su versión.

Para llegar a esta historia hay que regresar a los primeros años de este siglo. Fue entonces cuando este presentador compartió programa con Jorge Javier Vázquez y con Belén Rodríguez. Era en el "Programa de Ana Rosa" y el presentador que afirma haber sido víctima de este hostigamiento es Enric Escudé.

"Me hacían la vida imposible", afirma Escudé en su relato, hecho a través de TikTok. El presentador asegura que entró en el programa gracias a Belén Rodríguez. Pero que, sin embargo, tanto ella como Jorge Javier Vázquez, que hacían piña, se lo hacían pasar mal. "Era una situación insoportable; el día antes de los programas yo me preguntaba: '¿Qué me van a decir mañana?'", ha asegurado Escudé.

Esta situación de tensión acabó por romper. Tal y como revela Escudé, llegó un día en el que no pudo más y explotó contra Belén Rodríguez: "No sé por qué tanto con Jorge Javier, si no te va a....", afirma que le dijo.

La contestación sentó muy mal a Belén Rodríguez y a Jorge Javier. Y, finalmente, afirma Escudé, desde la dirección del programa optaron por no renovarle.

Ahora, pasado el tiempo, asegura que no entiendo los porqués de aquella actitud hacia él. "No le guardo rencor", dijo sobre Belén Rodríguez, con la que, confiesa, no guarda relación personal.