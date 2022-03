El cambio en El Hormiguero ha preocupado a los seguidores del programa. Pero quienes esperan la vuelta de Pablo Motos no tiene nada que temer. El Hormiguero es uno de los buques insignia de Antena 3. el espacio, presentado por Pablo Motos, se ha convertido en todo un referente del entretenimiento en España gracias, sobre todo, a sus potentes entrevistas y a todas las pruebas, tertulias, sorpresas y novedades que presenta.

No hay actor, deportista, o referente cultural internacional o español que no haya acudido a este espacio a hacer promoción de su último gran proyecto y a responder a las preguntas de Motos así como de las "grandes protagonistas" del espacio como son Trancas, Barrancas y Petancas.

No obstante hace varios días el conductor habitual del espacio aseguró que no podría estar al frente del programa. "Buenos días, Pablo Motos tiene COVID. Está bien y sin síntomas. @nuriarocagranel presentará El Hormiguero hasta que Pablo Motos pueda reincorporarse. Estamos deseando que vuelva pronto", comunicó el programa. Horas después Motos apareció en la pantalla conectando con Nuria Roca y acabó contando que tal su estado de salud. “Estoy perfecto, me hice un control rutinario, he dado positivo, pero no tengo ningún síntoma. Espero estar pronto negativo para volver”, relató.