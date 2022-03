Duros momentos para Isabel Pantoja. Y es que tal y como te hemos contado, la tonadillera se sentará el próximo 22 de marzo en el Juzgado número 5 de lo penal de Málaga acusada de un presunto delito de insolvencia punible por el que podría ser condenada a 3 años de cárcel y a una multa de 11.000 euros.

Desesperada, y reviviendo una pesadilla que nunca pensó que tendría que volver a pasar, la artista estaría intentando por todos los medios llegar a un acuerdo in extremis para que el juicio no tenga lugar. Así, después de intentar sin éxito pactar con la parte querellante, Pantoja habría alegado problemas de salud para no tener que hacer de nuevo el paseíllo a los juzgados, presentando informes médicos y psicológicos para cancelar su comparecencia judicial.

Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, la cita es firme y si nada lo remedia, en 5 días veremos a la tonadillera sentada ante el juez 8 años después de declarar por el Caso Malaya, que acabó con su entrada en prisión en noviembre de 2014.

Un delicado momento sobre el que le hemos preguntado a Kiko Rivera que, visiblemente más recuperado de sus dolencias, ha retomado sus compromisos profesionales y ha puesto rumbo a Barcelona para participar en el talent de cocina que Ibai Llanos tiene en su canal de Twitch y en el que diferentes streamers ponen a prueba sus dotes culinarias.

Completamente indiferente tanto a la depresión que presuntamente atraviesa Isabel Pantoja como a la posibilidad de que sea condenada a entrar de nuevo en prisión - algo que en su día hundió completamente a su hijo - Kiko ha ignorado nuestras preguntas y, como si la cosa no fuese con él, ha dejado en el aire si por lo menos le desea lo mejor a su madre en este durísimo trance.

Y si no ha hablado de la folclórica tampoco lo ha hecho de sí mismo y la diabetes que le han diagnosticado recientemente. A pesar de que en Instagram ha salido al paso de las críticas explicando que en 2016 lo que tuvo fue simplemente una subida de azúcar pero no un cuadro de diabetes, ante nuestros micrófonos el Dj guarda silencio y ni siquiera desvela si ya se encuentra mejor.