Los problemas de salud han llevado a Concha Velasco a una residencia de mayores. Así lo reveló hace unos días la revista Semana. La actriz, una de las más grandes de la historia de España, no pasa por su mejor momento, tal y como ha revelado su hijo, quien afirma que tras el confinamiento decretado por el Gobierno en 2020 para tratar de frenar la pandemia su salud se ha resentido: "No se encuentra bien".

El mal momento de Concha Velasco se hizo público cuando la revista Semana desveló que se encontraba ingresada. Tras este anuncio, su hijo ha salido públicamente a contar con transparencia cómo se encuentra la que es una de las actrices más importantes de nuestro tiempo. "Además de ser Concha Velasco, mi madre es una mujer de 83 años con problemas de salud", ha explicado, antes de concretar que las principales dolencias de la artista tiene relación con su tren inferior, el aparato digestivo y el hígado. "Con el confinamiento perdió mucha movilidad y nos costó mucho que volviera a caminar", ha explicado.

Ante esta situación, los hijos de Concha Velasco han decidido llevarla a una residencia, a fin de que profesionales cualificados puedan ayudar a la actriz a recuperar movilidad y salud en general, afirma sobre una determinación que tomaron tras intentar, en primer momento, llevarla a convivir con él y con su hermano. "Al final no podía ser. Ella estaba siempre sola en casa y no cabía un cuidador para dormir", ha relatado.

La noticia adelantada por Semana sorprendió a propios y extraños y generó gran revuelo en los medios de comunicación. Fue por ese motivo por el que la familia de Concha Velasco ha decidido dar un paso al frente y, con transparencia, explicar cómo se encuentra la matriarca. Eso sí, también han aprovechado para marcar ciertas líneas rojas. "No quiero que a partir de ahora la llamen. Que me llamen a mí", ha advertido su hijo, para evitar que la artista sufra ahora un aluvión de peticiones de entrevista y llamadas.

Como él mismo ha dicho, Concha Velasco lleva varias semanas en el centro de día. Si bien, no fue hasta ahora cuando una revista se hizo eco de la noticia. "Se lo ha contado (Concha Velacso) a una amiga periodista. No pasa nada, no me ha molestado que saliera, porque alguna vez iba a pasar", ha explicado uno de los hijos de Concha Velasco, que afirma que en la familia llevan la situación "con la mayor de las dignidades y los orgullos".

Estas revelaciones las hizo en "Sálvame", ante Jorge Javier Vázquez.

Nacida en Valladolid, Concha Velasco cumplió 83 años el pasado noviembre. A lo largo de su carrera ha sido distinguida con numerosos precios, como el Goya de Honor, el premio del Festival de Málaga o la Espiga de Honor de Valladolid.