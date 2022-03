Almudena Cid está viviendo, tras su reciente separación de Christian Gálvez, el momento más complicado de su vida. Así, aunque en público guarda silencio e intenta aparentar las formas, su evidente pérdida de peso en las últimas semanas, su rostro cabizbajo y sus ojos tristes reflejan cómo lo está pasando desde que su pareja durante los últimos 14 años hizo pública su historia de amor con Patricia Pardo dos meses después de su separación.

A pesar de que la exgimnasta ha dejado claro que no piensa pronunciarse sobre la nueva relación de su exmarido, sus reacciones en redes sociales dejan claro lo que opina del comportamiento de Christian. Así, la actriz no ha dudado en dar 'me gusta' a mensajes que censuran la declaración de amor del presentador a su nueva novia estando tan reciente su ruptura con Almudena.

"Cuando una relación se rompe, lo más importante son los tiempos. Qué mal lo está haciendo Christian Gálvez, realmente. El regodeo público está haciendo un daño terrible a Almudena. Es imposible no empatizar" publicaba un usuario, mientras que otro, en la misma línea, asguraba que el hecho de "Que Christian Gálvez haga está declaración de amor a Patricia Pardo con su ruptura tan reciente y sabiendo que Almudena Cid no lo está pasando bien me parece hasta cruel, la verdad". Sendas publicaciones en Twitter que no dejan en buen lugar al presentador y con las que la exgimnasta, a tenor de su reacción al darle 'like', está de acuerdo.

Sin embargo, y a pesar de que está siendo un momento muy complicado, ha llegado la hora de pasar página y comenzar una nueva etapa lejos de Christian y, el primer y doloroso paso ha sido recoger todas sus pertenencias de la casa que compartía con el presentador a las afueras de Madrid.

Tal y como publica en exclusiva la revista Semana, Almudena, acompañada por sus padres y por una empresa de mudanzas, regresó al que fue su hogar con el presentador para llevarse la ropa, los enseres y los muebles que tenía en la casa de Christian, de la que se fue casi con 'lo puesto' cuando la pareja decidió darse un tiempo a principios de diciembre.

Tras la mudanza más triste y dolorosa de su vida, toca empezar de cero y la actriz ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen de sí misma haciéndose un selfie frente a un espejo a la que acompaña la siguiente reflexión: "Mi vida ya en mí". Un mensaje positivo con el que Almudena da por cerrada su etapa con Christian y confiesa que ahora va a centrarse en sí misma y en su felicidad.

Volcada en su profesión, la actriz ha retomado su obra de teatro, 'Una historia de amor', tras su mudanza y, visiblemente abatida, ha evitado contarnos cómo se encuentra tras recoger sus pertenencias del que fue su hogar con el presentador, manteniendo un doloroso silencio que, por lo que parece, será su actitud pese a la exposición pública que Christian está haciendo de su historia de amor con Patricia Pardo.