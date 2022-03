Hace justo un mes conocíamos la noticia. El juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona había admitida a trámite la querella por calumnias interpuesta por Antonia Dell'Atte contra Ana Obregón y la bióloga tendrá que declarar en calidad de 'investigada' - lo que anteriormente conocíamos como 'imputada' - en las próximas semanas, enfrentándose a una posible pena que iría (de ser declarada culpable) de 6 meses hasta 2 años de prisión.

Olvidadas sus viejas rencillas, la bióloga no dudaba en desenterrar el hacha de guerra contra la italiana para defender a Alessandro Lequio después de que Antonia le tachase de 'maltratador' tras el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco. Indignada, Ana cargaba contra la modelo en sus redes sociales, acusándola de haber falsificado la denuncia que en su día (año 1990) interpuso contra el colaborador de 'El programa de AR' por un presunto delito de violencia de género.

Algo a lo que Dell'Atte, ofendida, no tardaba en contestar, anunciando una querella contra Obregón por calumnias que, meses después, ha sido admitida a trámite y que ahora se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para la bióloga, en su peor momento tras el fallecimiento, en mayo de 2020, de su hijo Aless Lequio.

Y ahora, coincidiendo con el 67 cumpleaños de Ana, Antonia ha reaparecido en Barcelona con un 'regalo' envenenado para su archienemiga: "Estoy bien, fantásticamente, en un momento de gran tranquilidad; silencio sobre todo y dejemos que los jueces tengan la última palabra".

"Yo creo que después de 21 años por fin saldrá a la luz todas las mentiras que he tenido que aguantar. 31 años de mentiras", ha apuntado en clara referencia a la bióloga, sin entrar en detalles sobre su querella admitida a trámite pero diciendo, alto y claro, "que tengo derecho a defenderme de algunas calumnias". Un aviso a navegantes con el que la italiana se reafirma en su demanda a Obregón, con la que se verá las caras próximamente en los juzgados.

Aún inmersa en superar el duro bache que supuso para ella la pérdida de su hijo Álex Lequio en 2020, Ana Obregón se enfrentó a la entrevista más dura de su vida televisiva en el programa de su amigo y confidente Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'. Para encontrar la paz y el refugio que necesita en estos momentos, la actriz eligió Marbella para esa entrevista que ella prefiería denominar como una charla entre amigos después de veinte meses sin su hijo. Con el vestido que eligió para comunicarle a la familia italiana de Alessandro Lequio que estaba embarazada de su hijo, Ana abrió su corazón sin ningún tipo de miedo pero sí con mucho dolor. "Cuando pierdes un hijo entiendes la palabra infinito, qué es el dolor infinito y el amor infinito también" reconocía Ana sin querer hacerse la víctima en esta situación: "Aquí los héroes son los que han luchado hasta el final, las víctimas son ellos, mi hijo debería estar aquí, tenía 27 años".

Tras abrir su corazón en la entrevista más sincera que ha hecho desde que tuvo que despedirse de su hijo Álex Lequio, Ana Obregón también hizo gala del sentido del humor y naturalidad que le caracteriza a pesar del profundo dolor que está viviendo a nivel personal. Ante los fogones con uno de sus grandes amigos, Luis Rollán, la actriz confesó que a lo largo de su vida también ha estado amenazada por ETA: "Yo estuve amenazado por ETA. Estaba en la lista de seguimiento y mi último seguimiento, ¿Sabes cuál fue? Se ha quedado embarazada. Mi hijo me salvó la vida" ha explicado Ana ante un sorprendido Bertín que no tenía ni idea de ese dato a pesar de la amistad que han compartido desde hace años.Muy sincero, Bertín también ha confesado la corta e intensa relación sentimetal que compartió con Ana hace años y que acabó con una relación de amistad: "Ella y yo hemos salido juntos, hace 30 años o así. Pasamos cosas muy divertidas en dos meses, yo le estrellé un coche. Tuvimos momentos tan divertidos... a los dos meses nos fuimos a cenar y dijimos esto no funciona, yo soy una catástrofe y tú también, vamos a seguir siendo amigos". Reconociendo este affaire, Ana añade que Bertín siempre ha estado a su lado en los momentos más complicados: "Yo tuve un momento complicado hace años, tuve un cáncer, me operaron y él estuvo al pie del cañón todo el tiempo".