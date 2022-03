Demostrando que no hay reto que se le resista, Marta Riesco lanza su primer single, 'No tengas miedo' y se prepara para conquistar el mercado musical de nuestro país tras hacerse con el corazón de Antonio David Flores. Un auténtico bombazo que nos ha pillado completamente desprevenidos y con el que la periodista ha conseguido eclipsar a la mismísima Rosalía, que este viernes ha publicado su nuevo y esperado álbum, 'Motomami'

"Tengo que hacer un anuncio muy importante. Estoy muy emocionada. Lo habéis pedido mucho pero ahora ya es un hecho", desvelaba Marta Riesco a través de sus stories en su perfil de Instagram esta mañana, compartiendo con todos sus seguidores un sueño hecho realidad: el enlace para escuchar su primer single en Spotify, 'No tengas miedo'.

Marta Riesco, feliz con su nuevo single, aseguraba después de su jornada de trabajo que saldrá a celebrarlo junto a su pareja Antonio David Flores: "Claro que sí, claro que sí". La periodista cree que la vida la recompensa con estas buenas noticias después los malos ratos que ha pasado: "a veces intentan reírse de cosas y luego al final pues mira, la vida te recompensa cuando te lo tomas todo bien".

La reportera ha demostrado estar al pié del cañón sin importarle todo lo que se ha dicho de ella en los platós de televisión y lo mejor de todo, siempre ha mostrado una sonrisa a las cámaras, reflejando su pasión por su profesión.

Marta ha estado estas últimas semanas en 'Ya son las ocho' y la oíamos comentar, con seriedad, todo los mensajes que estaba recibiendo a través de las redes sociales desde que confirmaba su relación sentimental con Antonio David... asegurando que también había pasado por delicados momentos.

"Hay un dicho que me encanta, "Mala suerte, buena suerte*¿Quién lo sabe?" Hoy tiene más sentido que nunca. Cuando empezaron a rebuscar en mi pasado para justificar que siempre he querido ser famosa y que estaba encantada con que se estuviese hablando (mal) de mi, una de las cosas que hicieron fue sacar esta canción" ha desvelado, explicando así como surgió esta inesperada oportunidad; y es que como la reportera ha contado, "hice esta canción con 18 años, cuando mi sueño era la música".

"Quizás no sea la mejor canción del mundo pero la canté con toda la ilusión de quién empieza algo. Un estudio casero, una estudiante recién salida del colegio y un compositor amateur (@nico_gcaballero) que solo querían pasarlo bien y disfrutar haciendo lo que les gustaba" ha añadido, señalando que cuando 15 años después "rescataron" la canción, "al principio, me sentí mal, me dio vergüenza y me enfadaba cuando alguien la cantaba".