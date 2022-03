Han pasado varias semanas desde que una revista diera a conocer la noticia de que finalmente Mediaset había decidido prescindir de una de sus presentadoras de Sálvame: Paz Padilla. A pesar de que nadie ha aclarado formalmente si fue un despido que tuvo que ver con la polémica que la enfrentó con Belén Esteban por las vacunas, si es algo que venía de antes, si finalmente fue su marcha del plató la que lo precipitó... Sigue habiendo muchos interrogantes sobre la marcha de Padilla pero lo que sí que parece es que a la cómica no le ha ido mal dejando la televisión. Es verdad que a buen seguro habrá perdido una de sus principales fuentes de ingresos pero no era la única. También está llenando teatros por toda España con su espectáculo. Un espectáculo que también aprovecha para promocionar en canales de televisión de todas las comunidades.

Hace varias semanas Padilla concedió una entrevista en la que dejó claro que no es, ni mucho menos, una persona rencorosa. Le preguntaron por las polémicas de Sálvame y si todo está guionizado o no y ella misma descartó todos los rumores. "Todo lo que pasa allí es real, no hay guión ninguno. Si lloran es que están llorando y si ríen es que están riendo", relató dando a entender que todo es real en el programa de las tardes de Telecinco.

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana.

Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.