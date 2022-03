El mundo del corazón de principios del siglo XXI tuvo entre sus rostros más visibles el de Sonia Monroy. La cantante y actriz estaba presente en los principales programas de la época y colaboraba de manera habitual en pesos pesados de Telecinco como Cónicas Marcianas.

También se convirtió en canción del verano gracias a su grupo Sex Bomb, cuyas melodías sonaban en todas las pistas de baile de aquella época que ahora parece tan lejana. Después, se marchó a Estados Unidos a probar suerte como actriz.

Sonia Monroy ha regresado al plató del 'Deluxe'. En esta última visita, la polifacética actriz ha vuelto a hablar de su malograda serie de Youtube, esa que no consigue estrenar: "Es como que está maldita, cuando la intenté estrenar se murió mi madre, la segunda vez llegó la pandemia, luego se murió mi hermano... espero que la próxima sea la buena". Además de sobre su ansiada serie, Sonia Monroy ha desvelado en nuestro plató un bombazo que va a alegrar muchísimo a sus más fieles seguidores: ¡en junio regresan las 'Sex bomb'! La actriz ha explicado que es un proyecto que ya está en marcha y que en apenas unos meses podremos disfrutar de uno de los grupos musicales míticos de nuestro país.

Aunque eso sí, las componentes no serán las mismas... Ya no veremos a nuestra querida Yola cantando junto a Sonia: "Va a ser con otras chicas, Yola ahora es mi representante y ella está muy centrada en sus labores". Sonia, a sus casi 50 años, se encuentra en un momento muy dulce tanto en lo profesional como en lo personal: "Sigo con mi chico y estoy muy feliz", ha confesado.

El actor Jorge Sanz habla de su hija asturiana a la que no conoció hasta los 18 años

Jorge Sanz está más feliz que nunca. Su hija mayor, Marta, le ha hecho abuelo a los 51 años. "Ahora comienza la etapa más bonita de mi vida", celebra el actor.

Marta, fruto de una relación breve que Jorge mantuvo con una joven llamada Isabel mientras rodaba 'Los jinetes del alba' en Asturias, tiene una relación muy especial con su padre. A pesar de que no conoció hasta que cumplió la mayoría de edad pronto recuperaron el tiempo perdido y hoy es una de las personas más especiales en la vida del intérprete. Así lo contó en el programa de Telecinco "Viernes Deluxe" ante el asombro de los colaboradores, que no se podían creer que tardase tantos en años en conocer a su hija.

El actor relató su historia con mucha naturalidad e insistió en que entre él y Marta la relación era "mágica". "No me reprochó nada", confiesa. Sin embargo, si arrepiente de no haber tenido contacto con ella antes. “No había un día que no pensara en ella, que no me arrepintiera”, confiesa el actor. “Estábamos deseando conocernos”. El encuentro “fue en Oviedo y, a los dos meses, ya se vino a vivir conmigo. Lloré muchísimo”.

Preguntado por cómo fueron esos años separado de su hija, el actor confesó que había sido difícil pero entendió que debía mantenerse al margen y no acudió a Llanes a verla porque "a mi todo el mundo me conoce y mi hija vivía en un sitio relativamente pequeño". Tenía los apellidos de la persona que le crio, pero se lo cambió para ponerse el del actor. “Durante esos dieciocho años, nos idealizamos pero nunca nos hemos decepcionado”, añade el artista.

¿Qué ocurrió para que Marta no creciese junto al actor? “No reaccioné como debía”, cuenta con respecto al hecho de enterarse que iba a ser padre. “Tuve una relación muy bonita, pero muy breve. Me enteré después que se había quedado embarazada, cuando estaba de siete meses”. No quiso asumirlo en aquel momento pero “me arrepentí muchísimo. No reaccioné bien”.