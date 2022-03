Anabel Pantoja ha vuelto a ser noticia. Pero no por el estado de salud de su padre, que sigue grave pero del que no se sabe ninguna novedad. Lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja no parece estar pasando un buen momento. Y eso se ve claramente cuando se bucea en sus redes sociales.

Hace varias semanas la sobrina de la tonadillera utilizaba estos espacios para dar a conocer su ruptura sentimental. A la Pantoja le costó mucho decidir dejar a su pareja después de solo cuatro meses de boda pero consiguió superarlo. Y eso que hasta intentaron que se pusiera celosa con Alexia Rivas. Pero lo que parece no conseguir superar es el final de la serie “La reina del Flow” de Netflix. Un culebrón que se vio casi del tirón y que acabó hace días su tercera temporada. La propia Pantoja colgó un vídeo en redes sociales llorando a moco tendido. “No lo voy a poder superar, no puedo”, resumió. Hace unas semanas, Anabel Pantoja desaparecía de 'Sálvame' después de su boda con Omar Sánchez. El programa cubría en directo el enlace de una de sus caras estrella y su ausencia parecía estar motivada por un descanso personal y una posible luna de miel. Sin embargo, la sobrina de Isabel Pantoja ha anunciado que no volverá al programa de Telecinco. Tal y como revela en una entrevista exclusiva para la revista 'Semana', Anabel ha decidido dejar de participar en el espacio que produce La Fábrica de la Tele: "Quiero trabajar dignamente", afirma. Una decisión la de dejar el programa que viene motivada por las numerosas polémicas en las que se ha visto envuelta, tanto en su relación con su ahora marido con la de su familia. De hecho, Anabel ha sido protagonista de conflictos con sus primos Kiko Rivera e Isa P, con su padre Bernardo e incluso con su tía Isabel. La revista señala que Anabel se quiere centrar en su faceta como influencer, ya que cuenta con 1,6 millones de seguidores en las redes. "Quiero trabajar haciendo lo que me gusta", dice a la revista. "Estoy muy bien fuera del programa", afirma, "aunque es verdad que echo mucho de menos a mis compañeros".