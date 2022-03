Un reality sin enfrentamientos no es un reality. Y sino que se lo digan a los directivos de Telecinco que de eso saben bastante. Esta misma tarde la casa de Secret Story fue el escenario de un tenso enfrentamiento entre dos personas más que conocidas. El reality no está funcionando demasiado bien en el principal canal de Mediaset y los directivos lo saben. Por eso a la espera de que se prepare del todo Supervivientes parece que en Mediaset han querido dar algo de chicha metiendo dentro a tres famosos, entre ellos el galán Tom Brusse, que ya ha conseguido conquistar a una de las participantes en el concurso.

La temperatura no para de aumentar 🌡️🤭 ESTA NOCHE veremos todo lo que ha pasado en la casa en La Noche de los Secretos 🔥 #Secret20M https://t.co/mABaQl0peW pic.twitter.com/HyEYVSqzRU — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 20 de marzo de 2022

Pero no todo van a ser alegrías. Tom también ha protagonizado un tenso encuentro. En este caso con Miriam Saavedra, la ex de Carlos Lozano que también entró estos días en la casa. Ella aseguraba estaba riéndose de la "cara graciosa" de Tom y él contestó que no le parecía bien que se riera de nadie. "Eres mala persona", le espetó.

Lo cierto es que parece que Telecinco está desenado que se acabe Secret Story para dar paso a Supervivientes. De hecho, nada puede salir mal este año. Telecinco y Mediaset se la juegan a una carta. Supervivientes es uno de los programas más conocidos de la televisión en abierto. De hecho es, sin duda, el formato en el que más confía Mediaset para que su canal Telecinco remonte en audiencia. No en vano a lo largo de los últimos años este concurso ha sido uno de los más vistos de todo el año. Pero siempre hay un factor que influye (como es lógico) en el éxito del programa: el nombre de los famosos que van a la isla a concursar.

Por el momento se desconoce cuándo arrancará este formato, que es garantía de éxito de la cadena privada y los concursantes que formarán parte de él. el año pasado Olga Moreno se alzó con la victoria en una edición envuelta en polémica dado que se emitía de manera paralela con el documental, rocío, contar la verdad para seguir viva.

Varios expertos en televisión han asegurado en las últimas semanas que en Mediaset son conscientes de la importancia de que todo salga bien en esta edición de Supervivientes. Por eso (porque Telecinco ha perdido ya dos meses seguidos el liderazgo frente a Antena 3) muchos son los que creen que se necesita un famoso "del nivel de Isabel Pantoja". ¿Quién puede ser? La verdad que hay muchos nombres sobre la mesa. El primero que se barajó es el de Jorge Javier Vázquez, el presentador del formato podría dar el salto de periodista querido y conocido por la cadena a personaje público. Pero parece poco probable. ¿Lo necesita Jorge Javier? ¿Le compensa? No parece.

No es el único nombre. También podría entrar Carlota Corredera. Lo que parece claro es que cada programa del universo Sálvame tendrá un representante. Y como es lógico cada familia de famosos. Se habló de que se había negociado con Agustín Pantoja. Pero tampoco está claro.

Y los dos platos fuertes con los que se podría negociar. El primero Antonio David Flores. "Eso sería genial pero la cadena tendría que bajarse los pantalones aunque eso les daría igual si les garantiza audiencia", relatan. Y ojo porque ahí estaría la clave: Supervivientes podría incluso poner una tira diaria a las ocho de la tarde o levantar la audiencia de otros programas que compiten con los todopoderosos informativos de Antena 3 o con Pasapalabra o con el propio Hormiguero. Telecinco se lo juega todo y lo sabe.

El último nombre que ha estado sobre la mesa estos días sería el más "heavy" de todos. Iñaki Urdangarín. "No habría dinero que lo pagara lo que podría contar y decir en la isla", aseguraban expertos en televisión estos días. Habrá que esperar unos días a ver que pasa.

También puede que alguien repita. Hace días Anabel Pantoja contó que le encantaría volver al formato. "Lo haría sin duda", relató. Eso sí, en el programa no son muy dados a volver con nombres que ya fueron familiares para el público.