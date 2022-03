El programa de Ana Rosa lleva ya más de 17 temporadas en antena. A lo largo de los últimos años ha logrado convertirse en el auténtico referente de la mañana televisiva. A pesar de la gran competencia que hay a esas horas y que se ha recrudecido desde la apuesta de Antena 3 por formatos como Espejo Público el formato que presenta Ana Rosa Quintana ha logrado destacar por encima de sus competidores con una mezcla de noticias políticas, tertulia del corazón y sucesos así como exclusivas y entrevistas.

En los últimos meses la ausencia de Ana Rosa Quintana ha sido paliada por la productora del formato con la presencia de otras presentadoras como Patricia Pardo, que también ha sido noticia por su nueva relación sentimental.

El programa de Ana Rosa empezó en las mañanas de Telecinco coincidiendo con la marcha de la que por aquel entonces era su reina de las mañanas, María Teresa Campos, a la principal cadena de Atresmedia. Fue entonces cuando la audiencia dio un giro radical y se quedó con el formato de Telecinco que empezó a ganar enteros.

El formato se divide en tres partes. A primera hora se tratan temas de actualidad con los reporteros repartidos por todo el país contando las noticias de última hora del mundo de la Economía y la política. Más tarde, a eso de las 11, se da paso a la sección de Sucesos y Actualidad que es de lo más valorado del programa para acabar a eso de la una y media de la tarde con la tertulia del corazón o el “club social” como se llama en este caso.

Pero en el programa también se habla de todo tipo de temas sociales. Entre ellos de okupas como el que esta mañana protagonizó uno de los reportajes de la sección de actualidad. El reportero Miquel Vals se acercó a un domicilio en Tarragona en donde un joven vive como okupa. El propietario del piso aseguró que estaba viviendo una pesadilla porque su inquilino no le pagaba los 200 euros al mes que le pedía por su habitación. "Mientras yo estaba trabajando me echaron y tiraron todas mis cosas a la calle", afirmó el joven haciendo hincapié en que no tiene antecedentes penales ni pertenece a ninguna organización criminal y que cuando llegó al piso "no tenía ni luz". "Me robas todo lo que tengo. Me estás haciendo la vida imposible", le recriminó el dueño del inmueble. Patricia Pardo, desde el plató, no se pudo quedar callada. "Es increíble lo que está pasando, que se quede y no pague el alquiler", afirmó.