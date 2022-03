Ana María Aldón se mostraba este sábado en 'Viva la vida' de lo más feliz al haber notado un cambio en la actitud de su marido, José Ortega Cano, después de haberle dado un toque de atención hace semanas. La colaboradora aseguraba que su marido se ha volcado con ella estos últimos días y se ha mostrado mucho más atento... y lo cierto es que no cabe duda de que es así.

Este domingo, Ana María Aldón se ha dejado ver acompañado por el diestro y su hijo en común, José María, disfrutando de una comida familiar. Los tres acudían a un conocido restaurante en el que entraba Ortega para ver si había una mesa disponible, pero con las mismas salía: "Está a full, está lleno".

Finalmente, la pareja ha optado por acudir a un restaurante donde les hemos visto más veces y en su entrada, les hemos preguntado por la ausencia de Gloria Camila, a lo que nos ha respondido Ana María Aldón muy tajantemente: "Tiene sus planes". Además, el torero se reencontraba con una vieja conocida y se mostraba muy ilusionado al recordar esta amistad del pasado.

A la salida, Ana María Aldón nos aseguraba que: "La felicidad absoluta tampoco te creas que es tal cual, ¿tú la tienes en tu casa?", pero la asegurábamos que se le había entendido en su discurso y ella se alegraba: "Me alegro que se me entienda". Tan volcada con su máster, la colaboradora nos revelaba el plan para esta tarde: "Vaya una tarde que me queda a mí ahora con el máster y con los proyectos".