Víctor Sandoval se tuvo que enfrentar a las críticas de la mayor parte de los colaboradores por su breve estancia en La casa de los secretos. El colaborador fue invitado a pasar unos días en 'Secret Story', donde volvió a sacar su peor lado atacando a Rafa, el favorito de la edición.

En plató, muchos tertulianos le echaron en cara su comportamiento y actitud con el concursante. Una de ellas fue Cristina Porta, que acabó enfrentada al tertuliano.

Cristina Porta reaccionó ante la salvación de uno de los concursantes: "No sé si hay alguien sentado en los sofás que no haya aplaudido. Me parece que sin él no hay 'Secret Story' y me alegro mucho por él". Palabras que han hecho reaccionar a Víctor Sandoval: "Ella ha dicho en el sofá y yo no estoy, por eso no he aplaudido". "Por eso he dicho en el sofá y no me he referido a ti", ha querido apuntar la periodista y esto ha llevado a un rifirrafe entre ellos en plató. "Qué lista eres", le ha dicho el que recién ha abandonado la casa de Guadalix y ella no ha dudado en responder: "Soy muy precisa y muy lista, por eso no te he incluido en el sofá". "Me recuerdas a tu prima", le ha apuntado Víctor Sandoval, algo que ha hecho reaccionar a Cristina: "¿A qué prima?". Y tras hacerse un poco el interesante, el colaborador ha desvelado el nombre de su prima, conocida para muchos, algo a lo que ella ha reaccionado: "Estoy muy orgullosa de ser su prima pero, ¿por qué le tengo que nombrar?".

S trata de Fresita, tal y como se desveló en la red social Twitter. Alcanzó la fama tras alzarse con la victoria de Grabn Hermano en el año 2004.

De "Sálvame" al periodismo deportivo

Cristina Porta es periodista deportiva y publicista. Ha trabajado como presentadora, tertuliana y reportera y ahora da el salto a otros formatos como concursante de 'Secret Story'.

La comunicadora comenzó su carrera como redactora en el año 2013 de la mano de La fábrica de la tele, trabajando en espacios como 'Sálvame' y 'Cazamariposas'. En 2015 dio el salto a la redacción de 'Al rincón de pensar', espacio de entrevistas presentado por Risto Mejide en Antena 3.

Desde ese año su carrera ha estado enfocada en el mundo del periodismo deportivo, trabajando en programas como 'Punto Pelota' (Intereconomía), 'Madridistas por el mundo' (Real Madrid TV) y 'Los infiltrados' (Gol TV). En 2020 pasó a ser la presentadora de 'The game show', espacio que se emitió hasta el pasado mes de junio en las madrugadas de laSexta y Mega.

En el terreno sentimental, Cristina Porta mantuvo una relación con el futbolista Borja Mayoral, delantero del Real Madrid cedido a la Roma en 2020 por dos temporadas. Durante el tiempo que estuvieron juntos, no dudaron en hacer público su amor con diferentes fotografías compartidas en sus redes sociales.