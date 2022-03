Belén Esteban es uno de los personajes populares más queridos y respetados de Sálvame y de todo Telecinco. Por eso el público valora mucho cuando la que ha sido bautizada como la "Princesa del pueblo" se abre en canal y cuenta las cosas de las que se arrepiente. No en vano han sido muchas las horas de televisión que nos ha regalado al ex de Jesuín tanto en Sálvame como en otros programas. Y es que no hay que olvidar que empezó como colaboradora de Ana Rosa Quintana y que además participó en varios realitys.

De hecho hace días durante una entrevista en la tarde de Telecinco Belén Esteban aseguraba que no le había gustado el momento en el que había salido a la luz, por algo que había dicho ella, la deuda que arrastraba Raquel Bollo. "Me arrepentiré toda la vida de haber dicho aquello", confesó la televisiva que ha tenido que ayudar a varios de sus compañeros en varias ocasiones. Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena. De hecho Sálvame ha logrado que se hable de sus contertulios y colaboradores no solo en el propio programa sino en todos los formatos de Telecinco desde los que se emiten de lunes a viernes a los que lo hacen solo los fines de semana. Es un programa, además, que ha sabido reinventarse con sus diferentes versiones. La última estrategia para ganar público ha sido la de ganar audiencia con dos de las bazas más importantes que tiene el canal: presentadoras como María Patiño o Terelu Campos que desde hace varios meses se emiten a primera hora de la tarde como avance de los contenidos que va a tener el programa después. Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido a el éxito que se esperaba en el canal. De hecho además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.