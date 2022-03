Una semana después de confesar en 'Viva la vida' que su matrimonio con José Ortega Cano no atraviesa por un buen momento, y de reclamar públicamente al torero que le de su sitio frente a Rocío Jurado, Ana María Aldón ha reaparecido en su programa y, lejos de acallar los rumores de crisis en su relación, los ha acrecentado con varios dardos demoledores que han puesto de nuevo a su marido en el ojo del huracán mediático.

Así, dejando claro que en su matrimonio solo caben dos, la gaditana ha negado que se quiera divorciar pero ha confesado que, aunque esperaba una reacción por parte de Ortega Cano esta no se ha producido y el diestro no le ha dicho absolutamente nada de su toque de atención público. Un toque de atención que ha repetido, desvelando que su marido está triste y ausente desde que comenzó la docuserie de Rocío Carrasco e insistiendo en que lo único que le reclama es hacer planes y disfrutar de la vida juntos.

Unas declaraciones muy comentadas con las que muchos creen que Ana María está dejando entrever que no es feliz en su matrimonio, del que algunos están convencidos que tiene los días contados. Unos rumores que han hecho estallar a Gloria Camila, que no entiende por qué se le pregunta si cree que su padre podría separarse de la andaluza: "Ay, ¿por qué me haces a mí ese tipo de preguntas? Me parece un poco irrespetuoso en plan, ¿crees que se van a separar? O sea, parece que estamos hablando de Iñaki y de la Infanta* A mí no me hagáis ese tipo de preguntas. Hacédselas a ellos, a mí no".

Entre suspiros, Gloria ha evitado pronunciarse sobre si es cierto que, como dijo Ana María, su padre está ausente desde que Rocío Carrasco rompió su silencio mientras la hermana del torero, Mari Carmen Ortega Cano - al lado de su sobrina en un momento tan complicado para toda la familia - ha preferido no entrar en los rumores de que no soportan a la gaditana: "No voy a decir nada".