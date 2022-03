Siempre es buen momento para cuidarse. Sobre todo, cuando uno no está en su mejor momento. Eso es lo que ha debido pensar Ana María Aldón. La mujer de Ortega Cano, con el que atraviesa una crisis, tal y como ella misma ha reconocido hace unos días, se está sometiendo a un tratamiento de estética, tal y como ha revelado a través de sus redes sociales. Estos son todos los detalles.

El tratamiento en cuestión es puramente estético. Se trata de un programa de electroestimulación al que se está sometiendo. Entre otras partes, lo está recibiendo en los glúteos. Ana María Aldón ha compartido un vídeo en su cuenta oficial de Instagram en la que se le puede ver tumbada y en plena sesión. Aunque no se ve el trabajo de la máquina, sí se escucha su sonido en funcionamiento.

No es la primera vez que Ana María Aldón comparte con sus seguidores alguno de sus tratamientos de estética. De hecho, es una mujer que suele cuidar mucho su aspecto físico.

La crisis de Ana María Aldón y Ortega Cano

"Llevamos mucho tiempo y espero que en algún momento sea mi momento. Lo hemos pasado muy mal y espero que llegue el momento de volver a entrar y salir y hacer cosas. Yo no soy Rocío Jurado pero soy persona. Yo también quiero sentir que hago dichoso a mi marido y sentir que es feliz conmigo", confesaba hace días Ana María Aldón en "Viva la vida", reclamando su sitio a José Ortega Cano y destapando una crisis en su matrimonio de la que nada se había dicho hasta el momento.

Unas amargas declaraciones sobre las que Gloria Camila no tardaba en pronunciarse, asegurando que "no hay crisis", que "están bien", que "van a salir adelante" y que, aunque puede entender lo que quiso decir Ana María, no comparte que lo haya hecho público en televisión porque este tipo de temas deberían hablarse en casa.

Ahora es Ortega Cano el que ha reaparecido públicamente - después de dejarse ver el pasado domingo disfrutando de un día muy familiar con Ana María y su hijo José María y demostrando que en nada le ha afectado la dura confesión de su mujer - y lo ha hecho sin nada que decir sobre el momento que atraviesa su matrimonio.