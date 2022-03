En su enésimo giro por intentar recuperar audiencia, Telecinco ha anunciado el estreno de un nuevo programa. Será un "talk show", al más puro estilo "El diario de Patricia", que estará presentado por Belén Esteban. Por ahora ya se han adelantado algunos detalles sobre el nuevo espacio de la "Princesa del pueblo": esto es todo lo que se sabe.

Por el momento se sabe uno de los aspectos fundamentales: que el programa se emitirá en Telecinco y que estará presentado por Belén Esteban. No solo eso. También que será un formato muy similar al "Diario de Patricia", un programa que se emitió entre 2001 y 2011 en el que anónimos iban a la televisión a contar sus propios testimonios. Este espacio se convirtió en un formato icónico de la televisión en España que acabó siendo cancelado en 2011 por sus bajas cifras de audiencia.

Ahora Telecinco quiere repetir el mismo formato con Belén Esteban al frente. Tal y como ha revelado "Yotele", se emitirá de 19.00 a 20.00 horas.

Lo que falta por saberse es qué día comenzará a emitirse. Aunque no hay confirmación oficial, se estima que podría ser en los próximos días. Esta consideración no es baladí, teniendo en cuenta que recientemente Telecinco hizo lo mismo con "Sálvame lemon tea", el espacio que precede a "Sálvame" y que es presentado por María Patiño y Terelu Campos.

Este nuevo programa, otra intentona de mejorar la audiencia, no está funcionando como la cadena esperaba y, por ahora, ha cosechado unas discretas cifras de audiencia.

"El lunes me acaban de contar que va a pasar algo muy especial en este programa, algo que va a ocurrir, que llevamos muchísimo tiempo preparando y que, por fin este lunes vamos a poder emitir", así ha hecho saltar la noticia Jorge Javier Vázquez en plató. Tras las palabras del presentador se ha mostrado el vídeo en el que Belén Esteban nos cuenta su secreto mejor guardado: "Estoy desenado escucharos, estoy deseando escucharte. ¿Queréis contarme vuestra historia? ¿Quieres contarme la tuya? Pues te espero en Sálvame".

Se desvela el motivo por el que la gente está dejando de ver Sálvame

Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. Empezó siendo un contenedor en el que hablar de Supervivientes pero la buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del que no solo han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos sino que también ha sido una gran cantera para los realitys de la cadena.

Sin embargo la audiencia en los últimos meses no ha seguido al éxito que se esperaba en el canal. De hecho, además del Lemon Tea se han estrenado otros formatos como el Sálvame Tomate para el que se guardaban las mejores exclusivas del programa y que levantó un poco las audiencias que luego heredó Sonsoles Ónega en su nuevo Ya son las Ocho, otro formato similar al de Ana Rosa Quintana que también pretendía ganar las tardes de la cadena en clara competencia a los concursos que se emiten en otros canales rivales a la misma hora y que dan pie a los informativos de la noche.

El público se ha mostrado harto de que el espacio aborde continuamente los mismo temas o los "cebe" con nuevas polémicas. En concreto, el espacios e ha centrado en las últimas semanas en todos los dramas del clan Pantoja, con Anabel Pantoja como uno de sus rostros más destacados. Asimismo también se ha seguido dando cuerda a la relación de Antonio David flores con Marta Riesco o cómo se encuentra Olga Moreno y, por último, a las discusiones del clan de las Campos.

Además, la actitud del programa parece que ha causado el descontento de parte de la audiencia. "Ya vais solo a merendar". "Buenos días señores de la Fábrica de la Tele. No veo para nada este programa porque parece un mercado de chonis con manicura permanente. Vergüenza de principios, eso no es entretenimiento es un circo romano donde luchan salvajes" , "Hace tiempo que no veo sálvame un programas que comen en directo y hablar todos a la vez no lo aguanto corto y apagó", son algunos d elos mensajes que han dejado los usuarios en la red social Twitter.