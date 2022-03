Carlota Corredera es una de las periodistas más conocidas y queridas de nuestro país. Y desde luego es una presentadora polémica. Y más ahora que su futuro profesional parece que se pone en entredicho. La nueva revolución que 'Sálvame' está haciendo para intentar solventar su crisis de audiencia contará con la salida de otra de sus caras destacadas. Carlota Corredera también se marcha del programa de las tardes de Telecinco para emprender un nuevo formato, según informa La fábrica de la Tele en un comunicado publicado este miércoles. Apenas unas horas antes la propia Corredera había lanzado un mensaje en redes sociales en el que recordaba que hace ya un año se estrenó el documental de Rocío Carrasco en el que contaba su verdad. Un documental que cambió la historia de la televisión y el modo en el que se trataba a la Carrasco.

"Carlota Corredera emprende un proyecto personal junto a La Fábrica de la Tele, una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma. Inmersa en este nuevo e ilusionante reto, Carlota estará al frente de 'Sálvame' el próximo viernes por última vez, para centrarse al 100 por 100 en el desarrollo del nuevo espacio con el equipo de I+D de la productora, con el que ha empezado a trabajar ya hace unas semanas. Carlota Corredera se despide del programa líder de las tardes 13 años después de ponerlo en marcha como directora y de formar parte de su equipo de presentadores desde 2014", afirma la compañía audiovisual en este escrito.

Esta noticia llega después de que YOTELE informase en exclusiva que La fábrica de la tele quiere darle un nuevo rumbo al último tramo del 'Sálvame naranja' con un nuevo espacio que estará presentado por Belén Esteban, lo que supondrá su debut como conductora después de más de dos décadas vinculada al mundo de la televisión.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal en exclusiva, la cúpula de la productora, con Óscar Cornejo al frente, planea un talk show con diferentes invitados, al más puro estilo de 'El diario de Patricia' de Antena 3, con la colaboradora emulando a Patricia Gaztañaga y Sandra Daviú.

Trabajar en un programa como Sálvame no es una tarea sencilla. Y no lo es en primer lugar por la gran cantidad de horas que hay que estar frente a las cámaras. Los presentadores terminan agotados y, además, con muchos temas y muy diversos tratados. Pero también muy polémicos. Por eso no es de extrañar que los colaboradores que cada día acuden al plató y los presentadores reciban todo tipo de instrucciones sobre los temas que deben (y que no deben) tratar. Sin duda alguna en no pocas ocasiones tienen mucho miedo a una demanda. Algo que es muy común en este tipo de programas.

Carlota Corredera es una de las presentadoras más conocidas de Sálvame. Querida y a la vez odiada porque hay opiniones para todos los gustos. Pero lo que es cierto es que es una de las piedras angulares del programa.

Al principio de los tiempos era Jorge Javier Vázquez el único presentador del formato de Telecinco. Estaba de lunes a viernes frente a las pantallas. Pero sus compromisos le obligaron a buscar sustitutos. Y fue entonces cuando desde la dirección del programa designaron a Carlota Corredera.