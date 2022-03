Tras las desgarradoras declaraciones de Francisco Rivera contra Isabel Pantoja, asegurando que es mala persona y merece que le pasen cosas malas, Kiko reaccionaba en Instagram lanzando un dardo a su hermano, del que dijo que alegrarse del mal ajeno puede volverse en tu contra. Una advertencia que ha tenido ya respuesta por parte del torero, que ha reaccionado con total impasibilidad, ignorando el duro mensaje que Kiko le ha dirigido.

Durísimo momento para Isabel Pantoja que, reviviendo la peor de sus pesadillas, ha regresado este martes a los Juzgados de Málaga y ha prestado declaración ante el juez, acusada de ser cooperadora necesaria de un presunto delito de insolvencia punible, por el que podría ser condenada a tres años de prisión y a 11.000 euros de multa.

Un paseíllo judicial que Francisco Rivera ha vivido casi 'en directo' desde el plató de 'Espejo Público', cargando contra la viuda de Paquirri - que tanto daño les ha hecho a su hermano Cayetano y a él y que a día de hoy todavía no les ha devuelto los enseres de su padre - sin ningún tipo de piedad: "No me alegro del mal que le pase a nadie, pero a las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta mujer todo lo que le pase se lo merece desde luego". "Es mala", ha añadido, dando la estocada a Pantoja en su peor momento.

"No hay nada más triste para un padre o una madre que tus hijos hablen las cosas que sus hijos han llegado a hablar públicamente de ella. Si un hijo mío hiciese eso diría muy poco de mí y me moriría de la pena y de la tristeza que un hijo mío se sienta estafado, engañado, menospreciado, utilizado*" ha añadido, demostrando el poco cariño que siente por la madre de su hermano Kiko y admitiendo que ha visto "con cierto agrado porque el hecho de que te den la razón de esta manera, aunque sea tantos años después, es agradable".