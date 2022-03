Novedades en el universo 'Sálvame'. A la salida de los directores del programa, David Valldeperas y Alberto Díaz, y de Carlota Corredera - con un nuevo proyecto dirigido y presentado por ella del que pronto conoceremos más detalles - se une el salto profesional de Belén Esteban, que a partir del próximo lunes 28 de marzo contará con su propio talk show dentro del espacio estrella de las tardes de Mediaset.

'Lo de Belén', un magazine al más puro estilo 'El diario de Patricia' que durará de 19.00 a 20.00 horas y en el que la ex de Jesulín, como 'princesa del pueblo' que es, se estrena como presentadora escuchando los problemas, demandas y anécdotas de la ciudadanía.

Un nuevo reto profesional del que Belén nos ha hablado emocionada durante la presentación del libro '50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo': "Estoy nerviosa e ilusionada. Va a ser una sorpresa y estoy deseando que empiece. Me siento fenomenal" confiesa.

"Me voy a sorprender hasta yo misma. Llevo muchos años en televisión y es un reto que me he puesto, una cosa nueva y espero hacerlo bien. Confío mucho en mí", ha añadido sin ocultar su felicidad por este inesperado proyecto del que, por el momento, prefiere no avanzar nada más ya que quiere mantener el misterio hasta el lunes.

Admitiendo que "algún consejo he pedido" - aunque sin aclarar si ha sido a Jorge Javier, a Carlota Corredera o a María Patiño - Belén insiste en que es algo que hará "con mucha ilusión" y que espera "hacerlo bien y que sobre todo guste a la gente". "Mis compañeros están muy contentos y todo está bien", asegura.

Un programa que no trastocará sus planes al frente de su marca de alimentación, 'Los sabores de la Esteban' ya que, como afirma con una sonrisa, "puedo con todo". "Voy a seguir vendiendo salmorejo y gazpacho, y se vienen cosas nuevas. El 8 de abril presentaré productos nuevos", desvela.

En el mejor momento de su vida y enamoradísima de su marido, Miguel Marcos - "tengo un compañero de viaje que me motiva mucho y estoy encantada" asegura - Belén lo tiene claro: "la vida hay que vivirla según te viene".