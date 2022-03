En la memoria de los niños de los 90 hay programas como los "Power Rangers", "Punky Brewster", "¿Qué apostamos?" o "Art Attack". Este último, el espacio de las manualidades, dejaba a los más pequeños de la casa con la boca abierta. Ahora, Jordi Cruz, el joven que presentaba el programa, ha descubierto uno de los grandes misterios que rodeaban a "Art Attack".

La confesión de Jordi Cruz llegó en el podcast "Territorio Revival". Fue allí donde le hicieron la pregunta del millón: "¿Las manos eran tuyas?". A lo que el presentador respondió con sinceridad: "Medio, medio". "Art Attack se grabó para cuatro países: España, Alemania, Francia e Italia. La intención era grabar las manos, y a mí se me daba bien. Pero al final el tiempo es oro en televisión y decidieron grabar las mismas manos para todos", reconoció.

Pese a ello, entre carcajadas Jordi Cruz reconoció que no se sentía un impostor por haber hecho eso. "Yo nunca he salido a un programa diciendo: 'Mira lo que he hecho con estas manitas'. No sentía que estuviese engañando a todo el mundo".

El presentador catalán explicó también que su paso por el programa le hizo vivir situaciones cómicas con algunos padres. "Se frustraban porque a ellos no les salía igual de bien, así que trataban de destruir al ídolo", ha introducido, sobre situaciones hilarantes que se encontró a pie de calle como progenitores pidiéndole que le reconociese a sus retoños que las manos del programa no eran las suyas. "¿Le hablo de Melchor, Gaspar y Baltasar?", cuenta con humor sobre cómo manejaba estas situaciones.

"Art Attack" es un programa original del canal británico ITV. En España fue grabado por Disney y presentado por Jordi Cruz. Se emitió de 1998 a 2004.