Chenoa está viviendo uno de los momentos más ilusionantes de su vida, ya que se encuentra inmersa en los preparativos de su esperadísima boda con Miguel Sánchez Encinas, que tendrá lugar en Mallorca el próximo mes de junio después de haberla retrasado en dos ocasiones a causa de la pandemia del Covid.

Radiante, la artista ha hecho un 'parón' en la lista de cosas que todavía le quedan por ultimar del que promete ser el día más feliz de su vida y ha reaparecido en Málaga como embajadora de una bebida energética, donde nos ha contado con una sonrisa cómo lleva la vorágine de detalles que rodean a una boda.

Con "muchísimos proyectos" profesionales de los que por el momento no puede adelantar nada ya que "hay cositas en el aire que están empezando a cuajar" - se habla de un programa televisivo de música del que Chenoa guarda un divertido silencio hasta que se confirme públicamente - la triunfita nos cuenta que, pese a este gran momento profesional que está viviendo, saca tiempo de donde puede porque "tengo una boda".

Una boda con la que, confiesa, tiene "un poco de estrés" a pesar de que está consiguiendo llevarlo todo porque "tengo buenos amigos y amigas que me están ayudando con los preparativos". "Ya empiezo a estar un poco nerviosa", admite, ya que solo quedan tres meses para darle el 'sí quiero' a Miguel.

"Voy a trompicones, pero ya tengo el vestido, que está Hannnibal Laguna con él y me toca probármelo dentro de poco, tengo zapatos..." avanza, revelando que su enlace contará con pocos invitados: "Al final lo voy a hacer pequeñito por todo lo que hay, sobre todo por mi familia, que sigo cuidando aunque ya nos quiten mascarillas la cuido igual".

En cuanto a la lista de invitados populares, ¿estará alguno de sus compañeros en 'Operación Triunfo'? Chenoa prefiere mantener el misterio hasta el día de la boda, aunque sí adelanta que aunque "habrá gente", "no puedo invitar a todo el mundo. Eso lo váis a ver". "Habrá gente que podrá venir y otra que no y luego es en Mallorca que también es verdad que no es fácil Será un pequeño reencuentrillo", afirma con una sonrisa.

Lo que sí tiene claro es que no cantará en su boda ya que, como asegura, "la que dije que se casaba era Laura y Laura se va a casar". "Chenoa yo creo que ya ha tenido mucho tiempo para ser protagonista en muchas cosas y es una cuestión muy personal una boda. Yo creo que es más Laura que nunca" confiesa.

Y si la cantante está algo estresada, su prometido, Miguel - "que siempre lo tengo más apartado aunque por supuesto que se involucra", señala - no iba a ser menos y, como admite Chenoa, también está nervioso, aunque los preparativos de su enlace no han hecho mella en su relación: "Somos una pareja muy tranquila, muy serena, muy normal que no es poco con todo lo que se mueve en el mundo alrededor que no es poco".

Además de novio, vestido, fecha y lugar, ¿habemus ya destino para la luna de miel? Por el momento, como confiesa la cantante, no, ya que primero quiere "terminar de organizar la boda".

Por último, Chenoa se ha pronunciado sobre las comentadísimas declaraciones de Rosa López de cómo se sintió al abandonar la academia que los catapultó a la fama hace 20 años.