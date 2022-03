¿Crisis entre Enrique Ponce y Ana Soria? “Semana” asegura que están más distanciados que nunca con sus respectivos trabajos.

En las últimas semanas se han acrecentado los rumores sobre la separación de una de las parejas más populares de los últimos años. Pero Sálvame, en el día en el que despide a Carlota Corredera, ha tratado de aclarar la situación y se ha puesto en contacto con el propio torero.

Muchos medios han asegurado en los últimos días que la pareja formada por Enrique Ponce y Ana Soria estaría pasando por un mal momento. Al parecer, y según lo que cuentan determinadas fuentes, el torero y su novia se encontrarían más distanciados que nunca y su historia de amor pendería de un hilo.

"En 'Sálvame' nos hemos puesto en contacto con los protagonistas. que han desmentido la noticia. "Es todo mentira una vez más, si no es la primera vez. No podemos vivir así con cada cosa que dicen de nosotros. Tener que aguantar siempre todas esas mentiras cansas. Estamos bien, estamos juntos, estamos viviendo nuestra vida. Queremos tranquilidad, nada más, no queremos estar en el foco mediático, por eso no hablamos", nos ha contado Ana Soria. El diestro también nos ha cogido el teléfono. "Estamos hartos, no damos ni una entrevista. Queremos estar tranquilos, no podemos estar desmintiendo cosas todo el tiempo. No queremos que se nos vea. ¿damos una exclusiva o un reportaje? Por no dar entrevistas no hablo ni con periodistas taurinos. Cuando menos hablen de nosotros mejor. Queremos vivir tranquilos y felices, como estamos, a gusto, no puede ser cada dos por tres, y dale y dale", cuentan desde el programa.

Carlota Corredera es una de las periodistas más conocidas y queridas de nuestro país. Y desde luego es una presentadora polémica. Y más ahora que su futuro profesional parece que se pone en entredicho. La nueva revolución que 'Sálvame' está haciendo para intentar solventar su crisis de audiencia contará con la salida de otra de sus caras destacadas. Carlota Corredera también se marcha del programa de las tardes de Telecinco para emprender un nuevo formato, según informa La fábrica de la Tele en un comunicado publicado este miércoles. Apenas unas horas antes la propia Corredera había lanzado un mensaje en redes sociales en el que recordaba que hace ya un año se estrenó el documental de Rocío Carrasco en el que contaba su verdad. Un documental que cambió la historia de la televisión y el modo en el que se trataba a la Carrasco.

"Carlota Corredera emprende un proyecto personal junto a La Fábrica de la Tele, una idea original de la propia presentadora que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma. Inmersa en este nuevo e ilusionante reto, Carlota estará al frente de 'Sálvame' el próximo viernes por última vez, para centrarse al 100 por 100 en el desarrollo del nuevo espacio con el equipo de I+D de la productora, con el que ha empezado a trabajar ya hace unas semanas. Carlota Corredera se despide del programa líder de las tardes 13 años después de ponerlo en marcha como directora y de formar parte de su equipo de presentadores desde 2014", afirma la compañía audiovisual en este escrito.

