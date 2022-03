A raíz del delicado momento que atraviesa el matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano, todas las miradas están puestas en los 'desaires' y 'menosprecios' que, presuntamente, la gaditana habría sufrido hace años por parte de la familia del torero y, especialmente, de Gloria Camila, con quien la relación no sería tan idílica como ambas quieren aparentar.

Ha sido Kiko Jiménez, uno de los azotes públicos de la hija de Rocío Jurado, quien ha desvelado los feos que la colombiana habría tenido con la pareja de su padre, negándose incluso a desfilar con el vestido que Ana María diseñó como trabajo de fin de curso del máster de moda que ambas estudiaban porque "no quería darle protagonismo".

Así, según el de Linares, a pesar de que Gloria se habría comprometido a ejercer de modelo en el gran día de la mujer de Ortega Cano, a última hora "la dejó tirada" inventándose una excusa de tipo profesional - de acuerdo con su padre - para no acudir al desfile en el que tantos meses llevaba trabajando Ana María.

Con motivo de esta información tan reveladora que ha dado Kiko - por aquel entonces novio de Gloria - y que demostraría los 'deprecios' de la joven a la pareja de su padre, recuperamos declaraciones que hicieron en del desfile, celebrado en junio de 2018 y en el que las palabras de Ana María sobre la hija de Ortega Cano cobran ahora un especial significado.

Ilusionada y agradeciendo el apoyo del torero - "la persona más importante de mi vida", decía - porque "si no hubiera sido por él hubiera sido imposible haber realizado esta carrera que me ha dado tanta vida", la gaditana dejaba claro que Gloria no le había ayudado ni apoyado en ningún momento para poder cumplir su sueño: "No, Gloria no. No vive ni en casa, está en primero de carrera y no tiene..." confesaba, interrumpiéndose para no hablar más de la hija de su marido, la gran ausente en su desfile. Eso sí, Ana María aseguraba que la familia de Ortega Cano es "familia mía. Si es su familia es mía también, con todo lo que lleva la familia".

Por su parte, un pletórico José, que no dudaba en besar cariñosamente a su por entonces prometida, justificaba la llamativa ausencia de última hora de su hija asegurando que "Gloria está haciendo una cosa de televisión en Valencia hoy y le ha sido imposible venir". Además, y al contrario de lo que nos contaba Ana María, el diestro no dudaba en afirmar que la joven ayudaba mucho a su pareja: "En la casa tienen un taller en el sótano y ahí trabajan".

Unas declaraciones que ahora, después de la exclusiva de Kiko Jiménez asegurando que Gloria Camila no quiso acudir al desfile de Ana María para no darle protagonismo cuando se había comprometido, cobran un sentido diferente y refuerzan la teoría de los 'desprecios' que la andaluza habría sufrido por parte de la hija de su marido.