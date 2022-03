Probablemente la tarde de hoy ha sido una de la más complicada para Carlota Corredera. La presentadora se despide de 'Sálvame Diario', programa para el que lleva trabajando trece años y en el que ha ocupado diferentes puestos de trabajo: directora, presentadora, colaboradora... una profesional como la copa de un pino que se despide de este formato para coger fuerzas y crecer en otro programa del que aun no sabemos nada.

La periodista ha tenido una de las tardes más emotivas porque se ha despedido del equipo, directores, colaboradores... y ha sido imposible evitar las lágrimas ante todos los vídeos que le ha puesto la organización en los que hemos podido ver la dedicación y profesionalidad que ha derrochado durante todos estos años en pantalla -y detrás de ella-.

Carlota ha recibido regalos de todos los colaboradores, además han interpretado diferentes temas musicales y le han dedicado unas palabras muy emotivas, así como desearle suerte en esta nueva etapa profesional en su nuevo proyecto televisivo del que todavía no sabemos ningún detalle.

En plató hemos podido ver a Belén Esteban, Gema López, Chelo García Cortés, Alonso Caparrós y Rafa Mora... pero los demás no han querido perderse la despedida y han entrado por videollamada, como Kiko Matamoros, que lo ha hecho desde las Maldivas, María Patiño, que está disfrutando de sus vacaciones y Lydia Lozano, pieza clave en el programa.

La periodista, como siempre hace cada vez que tiene oportunidad, ha recordado a todo el equipo que está detrás de cámara y que gracias a ellos podemos disfrutar de todo el contenido que vemos cada día en el programa.

Pero por si fueran pocas las sorpresas... Carlos, su marido entraba por teléfono para decirle públicamente: "Te quiero mucho, te va a ir muy bien, muchas gracias por estos trece años tanto a ti como David Valldeperas y Alberto, os va a ir muy bien porque sois grandes profesionales"... algo que ha emocionado a Carlota, que se ha despedido de los espectadores asegurando que: "He sido muy feliz, lo más importante de mi vida me ha sucedido en Sálvame, me voy contenta y agradecida, muchísimo. Espero que durante muchísimos años más sigais acompañando este espacio. Gracias, gracias y gracias".

