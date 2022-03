Demostrando que no hay reto que se le resista, Marta Riesco lanzó hace varios días su primer single, 'No tengas miedo' y se prepara para conquistar el mercado musical de nuestro país tras hacerse con el corazón de Antonio David Flores. Un auténtico bombazo que pilló al mundo del corazón desprevenidos y con el que la periodista consiguió eclipsar a la mismísima Rosalía, que este viernes ha publicado su nuevo y esperado álbum, 'Motomami'. Lo presentó en Ya Son las Ocho, el programa en el que colabora por las tardes pero no es el único en el que estuvo estos días. También participó en el programa de Ana Rosa Quintana que se emite por las mañanas en Telecinco, el principal canal de Mediaset.

El programa de Ana Rosa lleva ya más de 17 temporadas en antena. A lo largo de los últimos años ha logrado convertirse en el auténtico referente de la mañana televisiva. A pesar de la gran competencia que hay a esas horas y que se ha recrudecido desde la apuesta de Antena 3 por formatos como Espejo Público el formato que presenta Ana Rosa Quintana ha logrado destacar por encima de sus competidores con una mezcla de noticias políticas, tertulia del corazón y sucesos así como exclusivas y entrevistas. En los últimos meses la ausencia de Ana Rosa Quintana ha sido paliada por la productora del formato con la presencia de otras presentadoras como Patricia Pardo, que también ha sido noticia por su nueva relación sentimental. El programa de Ana Rosa empezó en las mañanas de Telecinco coincidiendo con la marcha de la que por aquel entonces era su reina de las mañanas, María Teresa Campos, a la principal cadena de Atresmedia. Fue entonces cuando la audiencia dio un giro radical y se quedó con el formato de Telecinco que empezó a ganar enteros. El formato se divide en tres partes. A primera hora se tratan temas de actualidad con los reporteros repartidos por todo el país contando las noticias de última hora del mundo de la Economía y la política. Más tarde, a eso de las 11, se da paso a la sección de Sucesos y Actualidad que es de lo más valorado del programa para acabar a eso de la una y media de la tarde con la tertulia del corazón o el “club social” como se llama en este caso. Fue precisamente en ese club social en donde Riesco habló hace días de su relación con Rocío Flores. "Somos amigas. O al menos así lo considero yo. A mi ella me conmovió desde el minuto uno que llegó aquí. Sabe que estoy aquí para lo que necesite y es lo que puedo decir", relató.