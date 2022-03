Carlota Corredera se despedía este viernes de 'Sálvame Diario', programa en el que lleva sirviendo trece años como directora al principio y como presentadora este último tiempo. Una tarde marcada por emociones al decir 'adiós' a la que ha sido su casa y su familia, pero con la esperanza de seguir creciendo como profesional con un nuevo proyecto del que todavía no se han desvelado detalles.

Tras la emisión del programa, Carlota Corredera abandonaba las instalaciones de Mediaset muy emocionada: "Sí. Ha sido un programa súper bonito. Muy bonito, muy emocionante. Como no puede ser de otra manera. Sabía que llorar iba a llorar" y confiesa haber sentido mucha tristeza durante el directo: "efectivamente, ha estado bien que me cantasen porque así se me iba la congoja".

El programa le ha acompañado durante las mejores etapas de su vida: "trece años de mi vida, me ha pasado de todo. Lo más importante de mi vida me ha pasado aquí" y además en el que ha podido probar varios puestos y tiene ganas de superar nuevos retos: "me he enamorado, me he casado, he sido mamá. Me ha dado tiempo a presentar, a dirigir, a todo. Ahora, a nuevas cosas, nuevos retos y a seguir comunicando, que es lo que más me gusta del mundo".

Su próximo programa sigue siendo un misterio pero espera recuperar a su audiencia: "no, top Secret. Espero recuperarme, recuperarme no, recuperar a la audiencia y al público en el siguiente reto".

Lo que sí se sabe es quién va a sustituir a Corredera tras su salida de Sálvame. Se trata de Terelu Campos, que hasta el momento estaba al frente de Sálvame Lemon Tea. Además, se ha decidido cancelar el espacio 'Sálvame Lemon Tea'. Al menos como lo conocemos, con María Patiño y la hija de María Teresa Campos como presentadoras.

Espionaje a famosos en Sálvame: el comunicado oficial

Este mismo viernes, LOC publicaba que La fábrica de la tele, productora de 'Sálvame', estaba siendo investigada en un proceso judicial por espiar a más de un centenar de famosos de forma ilegal. Pocas horas después, los responsables de la entidad han querido aclarar en qué consiste esta investigación mediante un comunicado oficial.

En el escrito se defiende a la productora: "Son absolutamente falsas las atribuciones de actividad de espionaje", sentencian en el arranque. También se aclara en qué etapa del proceso se encuentra el caso: "El procedimiento judicial está en fase preliminar".

La Fábrica de la Tele ha publicado un comunicado para aclarar esta información:

"La Fábrica de la Tele y las personas que la integran han actuado siempre en el marco de ley y dentro de su actividad periodística y en el legítimo ejercicio del derecho a la información, pir lo que son absolutamente falsas las atribuciones de actividad de espionaje. El procedimiento judicial al que aluden las informaciones publicadas hoy por el diario El Mundo se encuentra aún en fase preliminar. Lo que se investiga es la naturaleza del vínculo que mantenía un periodista con una larga trayectoria profesional con una de sus fuentes, un agente de policía. Este periodista colabora en Sálvame, el procedimiento judicial investiga la procedencia de informaciones sobre una veintena de personas protagonistas de la crónica social. Ningún director o redactor del programa Sálvame ha tenido nunca ninguna relación con el agente de policía investigado en las actuaciones judiciales, Y esta productora es la principal interesada en contribuir al esclarecimiento de los hechos por la justicia. Ni la policía ni ninguna autoridad judicial han adoptado ninguna medida de investigación respecto a La Fábrica de la Tele. Ninguno de los documentos que figuran en el procedimiento judicial proceden de ningún archivo o dispositivo de la productora, ni de ninguno de los miembros del equipo de redacción de Sálvame, ni de ninguno de los programas que produce. Y las informaciones que apuntan en esa dirección son falsas", dice el comunicado de la productora.