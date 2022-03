En su enésimo giro por intentar recuperar audiencia, Telecinco ha anunciado el estreno de un nuevo programa. Será un "talk show", al más puro estilo "El diario de Patricia", que estará presentado por Belén Esteban. Por ahora ya se han adelantado algunos detalles sobre el nuevo espacio de la "Princesa del pueblo": esto es todo lo que se sabe.

Por el momento se sabe uno de los aspectos fundamentales: que el programa se emitirá en Telecinco y que estará presentado por Belén Esteban. No solo eso. También que será un formato muy similar al "Diario de Patricia", un programa que se emitió entre 2001 y 2011 en el que anónimos iban a la televisión a contar sus propios testimonios. Este espacio se convirtió en un formato icónico de la televisión en España que acabó siendo cancelado en 2011 por sus bajas cifras de audiencia.

Ahora Telecinco quiere repetir el mismo formato con Belén Esteban al frente. Tal y como ha revelado "Yotele", s emitirá de 19.00 a 20.00 horas. Pero este no es el único movimiento de la cadena de Mediaset.

‘Sálvame’ ha emitido el tráiler de ‘Sin perdón: la historia que Isabel Pantoja habría querido que se contara’, una docuserie muy especial que se estrena el próximo lunes 28 en el programa.

"Condenada de por vida, deshumanizada, convertida en un objeto del consumo, abandonada por la sociedad, por la justicia y por sí misma, deprimida, desterrada, sola, sin sus hijos… Sin perdón. Repasaremos algunos de los momentos más destacados de su vida, pero desde otro punto de vista. Esta es la historia de la mujer más famosa de España, la historia que más veces se ha contado en este país, pero esta es la otra versión de la historia, la que nadie se ha preocupado de contar hasta ahora, la historia que se ha construido a contracorriente para completar el relato. Mala esposa, mala viuda, mala artista, mala empresaria, mala trabajadora, mala mujer, mala madre, mala persona… son algunos de los calificativos que ha recibido la artista. Esta docuserie removerá conciencias, será un espejo que muestra las vergüenzas de la sociedad, de su justicia, de sus medios de comunicación y de una mujer que ha perdido el control de su vida", cuentan.

Carlota Corredera se despedía este viernes de 'Sálvame Diario', programa en el que lleva sirviendo trece años como directora al principio y como presentadora este último tiempo. Una tarde marcada por emociones al decir 'adiós' a la que ha sido su casa y su familia, pero con la esperanza de seguir creciendo como profesional con un nuevo proyecto del que todavía no se han desvelado detalles.

Tras la emisión del programa, Carlota Corredera abandonaba las instalaciones de Mediaset muy emocionada: "Sí. Ha sido un programa súper bonito. Muy bonito, muy emocionante. Como no puede ser de otra manera. Sabía que llorar iba a llorar" y confiesa haber sentido mucha tristeza durante el directo: "efectivamente, ha estado bien que me cantasen porque así se me iba la congoja".

El programa le ha acompañado durante las mejores etapas de su vida: "trece años de mi vida, me ha pasado de todo. Lo más importante de mi vida me ha pasado aquí" y además en el que ha podido probar varios puestos y tiene ganas de superar nuevos retos: "me he enamorado, me he casado, he sido mamá. Me ha dado tiempo a presentar, a dirigir, a todo. Ahora, a nuevas cosas, nuevos retos y a seguir comunicando, que es lo que más me gusta del mundo".

Tras estas salidas, una de las antiguas colaboradora de Sálvame ha mandado un contundente mensaje a través de sus redes sociales. "A tod@s l@s cerd@s les llega su San Martín. Solo hay que sentarse en la puerta de la casa para ver el desfile de reptiles. ( Hipatia de Alejandría)". Se trata de Karmele Marchante, que fue colaborador del espacio de Telecinco hasta 2016.