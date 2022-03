Telecinco ha querido recordar que "los inicios de la relación entre Ana María Aldón y José Ortega Cano no fueron nada fáciles". Antes de estar con el viudo de Rocío Jurado, Ana María Aldón había tenido una relación con Juan Montiel, quién confesó en el Deluxe presentado por Jorge Javier, que se había enterado de que ella le había abandonado por la prensa. “Tengo seis cornadas en mi cuerpo y la que me ha dado ella es la más gorda de toda mi vida”, dijo. “Es una mujer fría y calculadora. Tiene algo que atrae a los hombres hasta el extremo de arruinarlos (..) Siempre los busca que tengan pareja, dinero y poder (..) Los absorbe al máximo y, cuando los arruina, les da la patada y se

En Viva la vida Ana María ha negado que Gloria Camila le haya afeado su conducta y también que sea ella la persona que filtra información sobre la pareja, sin embargo, sobre la hermana de Ortega Cano, Conchi, no ha dicho nada, ha preferido guardar silencio: "Yo no voy a decir ningún nombre, si quieres decirlo tú, dilo", le pedía a Diego Arrabal.

Pero Diego no ha sido el único que ha puesto el foco en la hermana de José Ortega Cano. Esta semana una publicación aseguraba que el torero se habría estado desahogando con su hermana por teléfono sobre los problemas que tiene con Ana María, algo que Conchi habría aprovechado para filtrar información a la prensa. Al parecer, la colaboradora de 'Viva la vida' no considera que esta teoría sea una locura y no se ha molestado en desmentirlo... A la vuelta de publicidad Emma García anunciaba que Conchi, la persona de la que hablaban justo antes de irse al descanso, estaba en directo en el programa para responder a los que la acusan de filtrar información de la familia:

"Yo quiero dejar claro que yo a mi hermano le deseo todo lo mejor, mi hermano no nos cuenta nada de lo que le ocurre (…) Hace cuatro años que yo no voy a casa de mi hermano, yo perdí a mi hermano con 23 años y no he vuelto a tener ganas de salir a la calle, para mí mi hermano es como mi hijo, solo me ha faltado parirle (…) Ahora que me ha operado ha venido a verme y se ha preocupado por mí, pero no me ha contado nada, él es una excelente persona que se merece lo mejor (…) Yo lo único que he hecho mal es haber dicho esa mala palabra que dije de Ana María cuando estaba en 'Supervivientes', y si ella hubiera venido a verme yo le hubiera pedido perdón, me arrepiento de lo que dije de Ana María porque yo no le quiero hacer daño a ninguno de mis hermanos".

Conchi se refería a las desafortunadas declaraciones que hizo sobre Ana María Aldón cuando ella estaba en Honduras, unas declaraciones en las que se refería a la mujer de su hermano como "esa hija de puta". Conchi ha querido dejar claro que se arrepiente de sus palabras pero su intervención solo ha conseguido que Ana María se enfadase aún más:

"Estás siempre sacando esas cosas feas que yo te dije y que me arrepiento, lo sacas más que yo, en tu tierra estáis más acostumbradas a decir esas palabras pero no es algo que yo suela decir".

Pero la cosa no ha acabado ahí. "Vamos a dejar las cosas claras, yo a ti no te he caído nunca bien, ni yo ni mi familia, tú y yo llevamos cuatro años sin hablar y a mí lo único que me importa es que mi hermano sea feliz, que tú y él os llevéis bien, yo a Sergi solo le conozco de que su madre viene a mi peluquería (...) ¿Acaso tú tienes una buena relación con el resto de los hermanos? tampoco, tú tampoco te llevas con el resto de los hermanos y eso es así, venga, vamos a dejarlo". Unas palabras que han hundido a Ana María Aldón: "A lo mejor es el momento de que me digan a mí a la cara qué es lo que yo he hecho mal para que me echen tanta mierda encima, yo a Conchi siempre la he tratado con el máximo respeto, ella no puede decir que yo la he tratado nunca mal y es absolutamente mentira que yo tenga mala relación con el resto de hermanos de mi marido, yo no he venido a este mundo para que nadie me diga cómo me tengo que comportar ni tampoco he venido aquí para agradar a nadie, yo soy libre de tener con mis cuñados la relación que a mí me dé la gana, el problema es que yo estoy siendo muy molesta para algunos y me quieren llevar por donde ellos quieren".

Tras la llamada de Conchi, hermana de José Ortega Cano, en pleno directo, Ana María se quedaba tocada. La tensa conversación con su cuñada provocaba que la colaboradora de 'Viva la vida' se quedase seria y preocupada. Más concretamente, Ana María estaba dolida con uno de los comentarios de Diego Arrabal. No obstante, el colaborador también ha recibido una amenaza por parte de la hermana de Ortega Cano. “A tu amigo ese, Avilés, que tenga cuidado. En cuanto me ponga buena voy a ir buscarlo y le voy a cortar las piernas. Estoy cansada y este señor a mí no me conoce de nada”, le advertía. “Entendemos el disgusto, pero no digas cosas que te pueden hacer daño”, le contestó entonces Emma García.

Durante una pausa para publicidad, Ana María salía al pasillo de Telecinco y hacía una llamada que Diego Arrabal se encargaba de contar a la vuelta: "Ana María ha llamado a su marido para que parase la llamada de Conchi y se ha referido a su cuñada con palabras fuertes".

Ana María, que niega haber llamado a su marido, se ha tomado muy mal la poca discreción de su compañero: "Me molesta que tenga que contar lo que pasa fuera, y más si no es verdad". Diego, lejos de retractarse, echaba más leña al fuego: "Vamos a hablar ya claro, tú eres la que nos ha contado a todos que había problemas en tu casa con tu marido, eres tú la que ha filtrado esa información y ahora haces como que la crisis con Ortega Cano es una invención nuestra".

Ana María ha estallado como nunca antes y ha mandado incluso a callar a su compañero: "Cállate porque ahora voy a hablar yo, yo jamás he dicho que tenga problemas en mi casa, yo de mi intimidad cuento lo que me dé la gana, pero una cosa es contar algo públicamente y otra muy distinta hacerlo de forma privada".