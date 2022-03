Carlota Corredera se despedía este viernes de 'Sálvame Diario', programa en el que lleva sirviendo trece años como directora al principio y como presentadora este último tiempo. Una tarde marcada por emociones al decir 'adiós' a la que ha sido su casa y su familia, pero con la esperanza de seguir creciendo como profesional con un nuevo proyecto del que todavía no se han desvelado detalles.

Tras la emisión del programa, Carlota Corredera abandonaba las instalaciones de Mediaset muy emocionada: "Sí. Ha sido un programa súper bonito. Muy bonito, muy emocionante. Como no puede ser de otra manera. Sabía que llorar iba a llorar" y confiesa haber sentido mucha tristeza durante el directo: "efectivamente, ha estado bien que me cantasen porque así se me iba la congoja".

El programa le ha acompañado durante las mejores etapas de su vida: "trece años de mi vida, me ha pasado de todo. Lo más importante de mi vida me ha pasado aquí" y además en el que ha podido probar varios puestos y tiene ganas de superar nuevos retos: "me he enamorado, me he casado, he sido mamá. Me ha dado tiempo a presentar, a dirigir, a todo. Ahora, a nuevas cosas, nuevos retos y a seguir comunicando, que es lo que más me gusta del mundo".

Su próximo programa sigue siendo un misterio pero espera recuperar a su audiencia: "no, top Secret. Espero recuperarme, recuperarme no, recuperar a la audiencia y al público en el siguiente reto".

Lo que sí se sabe es quién va a sustituir a Corredera tras su salida de Sálvame. Se trata de Terelu Campos, que hasta el momento estaba al frente de Sálvame Lemon Tea. Además, se ha decidido cancelar el espacio 'Sálvame Lemon Tea'. Al menos como lo conocemos, con María Patiño y la hija de María Teresa Campos como presentadoras.

Un talk show para belén Esteban

En su enésimo giro por intentar recuperar audiencia, Telecinco ha anunciado el estreno de un nuevo programa. Será un "talk show", al más puro estilo "El diario de Patricia", que estará presentado por Belén Esteban. Por ahora ya se han adelantado algunos detalles sobre el nuevo espacio de la "Princesa del pueblo": esto es todo lo que se sabe.

Por el momento se sabe uno de los aspectos fundamentales: que el programa se emitirá en Telecinco y que estará presentado por Belén Esteban. No solo eso. También que será un formato muy similar al "Diario de Patricia", un programa que se emitió entre 2001 y 2011 en el que anónimos iban a la televisión a contar sus propios testimonios. Este espacio se convirtió en un formato icónico de la televisión en España que acabó siendo cancelado en 2011 por sus bajas cifras de audiencia.

Ahora Telecinco quiere repetir el mismo formato con Belén Esteban al frente. Tal y como ha revelado "Yotele", s emitirá de 19.00 a 20.00 horas.

Lo que falta por saberse es qué día comenzará a emitirse. Aunque no hay confirmación oficial, se estima que podría ser en los próximos días. Esta consideración no es baladí, teniendo en cuenta que recientemente Telecinco hizo lo mismo con "Sálvame lemon tea", el espacio que precede a "Sálvame" y que es presentado por María Patiño y Terelu Campos.

Este nuevo programa, otra intentona de mejorar la audiencia, no está funcionando como la cadena esperaba y, por ahora, ha cosechado unas discretas cifras de audiencia.