No hay vuelta atrás y la Infanta Cristina ha dado puerta a su matrimonio con Iñaki Urdangarín. Así lo asegura la periodista Pilar Eyre en “Lecturas”, donde se hacen eco de las palabras de la hija pequeña de Juan Carlos I tras conocer el idilio de su marido con Ainhoa Armentia. Al parecer Cristina está muy enfadada, dolida y tras el disgusto llegó en monumental cabreo. Si sigue con el anillo de casada en su mano es por “respeto” a la institución del matrimonio. En cuanto firme el divorcio se lo quitará. Todo, según Eyre. “No va a haber reconciliación ni perdón”, titulan en portada junto a unas fotos de la Infanta con dos de sus hijos por Barcelona.

Hace unos días saltaron todos los rumores acerca de una posible reconciliación entre la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín después de que varios testigos asegurasen haber visto a los ex duques de Palma paseando de la mano por Ginebra, como si de cualquier pareja normal se tratase.

Una información que no ha tardado en ser desmentida rotundamente ya que, según apuntan algunas fuentes, la relación del exjugador de balonmano y Ainhoa Armentia marcha a las mil maravillas y, tanto es así, que Urdangarín habría viajado la semana pasada a Ginebra - donde reside Doña Cristina con su hija Irene - para formalizar los papeles del divorcio y romper definitivamente su matrimonio.

El programa Viva la vida ha sido más tajante y ha dado una "exclusiva": "Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina firman el divorcio". "A día de hoy ya habrían firmado los papeles del divorcio", es la bomba que da en exclusiva el programa presentado por Emma García. Esta semana hemos sabido del encuentro entre Iñaki y Cristina y se especuló que podrían haber sido vistos de la mano, aunque no hay pruebas de ello. La información que maneja el programa es que Iñaki viaja para reunirse con la infanta con un claro objetivo: firmar un pre acuerdo que recoja los pasos a seguir para llevar a cabo su separación oficial. "Hay una condiciones muy claras en las que no vamos a entrar porque hay 'personitas' implicadas. Se vieron en persona porque hay cosas que se deben hablar en persona y no en teléfono. Cuando el caso Nóos suceden cosas que saben ellos dos y no sabe nadie y de eso hay que hablar", cuenta José Antonio Avilés.

Mientras los protagonistas del supuesto divorcio guardan silencio y continúan con sus vidas al margen del foco mediático, la Infanta Elena - una de las personas más cercanas a la ex duquesa de Palma - prefiere mantener la discreción en lo que la vida privada de su hermana se refiere y no confirma ni desmiente que Doña Cristina sea oficialmente una mujer divorciada. Su reacción a la noticia, en el siguiente vídeo.

Pablo Urdangarin, un ídolo de masas

Pablo Urdangarin vive uno de sus momentos más controvertidos... mientras que este año daba el salto a la esfera pública por esas famosas declaraciones que hacía cuando salieron a la luz las imágenes de su padre con Ainhoa Armentia, viviendo entonces un drama familiar, él crecía en el campo de balonmano donde también lo hizo su padre hace años.

El joven se ha convertido en un personaje público de estos que nos encanta ver aunque no hable, su presencia ha encandilado a miles de fans que le siguen y le persiguen para ver su contenido en redes sociales, aunque cabe recordar que tiene los perfiles privados. Pablo gusta y es debido a esa naturalidad y espontaneidad que ha demostrado en momentos donde cualquier hijo de vecino hubiese salido llorando ante la cámara como si fuera la mismísima Chenoa.

Sin embargo, el joven decidió seguir con su vida cuando sus padres cortaban la suya, emprender un camino en el balonmano que le hace desconectar y donde está creciendo a pasos agigantados. La lección se la ha dado él a la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que se han dejado ver también en Barcelona para apoyar a su hijo en esos partidos tan importantes que ha tenido.