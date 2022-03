Will Smith se ha convertido en el gran protagonista de la última edición de los premios Oscar, pero no por haber logrado la codiciada estatuilla a mejor actor protagonista por 'El método Williams', sino por el puñetazo que propinó en mitad de la gala al humorista Chris Rock después de que éste hiciese una broma sobre su mujer, Jada Pinkett-Smith.

Rock comparó a la esposa del intérprete con la Teniente O'Neil - personaje interpretado por Demi Moore en la película de Ridley Scott - por la cabeza completamente rapada de ambas, una broma que no hizo ni pizca de gracia a Will Smith que, furioso, no dudó en subir al escenario para agredir con un tremendo bofetón al humorista.

la cara de Chris Rock cuando se le acerca Will Smith después de hacer un chiste de mierda sobre su mujer pensándose que iba a bromear con él y subía a darle una torta???? simplemente placer visual pic.twitter.com/0kTfHj8FMz — Ángel. (@SRbalumba) 28 de marzo de 2022

"¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!" exclamaba el recordado 'Príncipe de Bel Air' mientras volvía a su asiento ante el estupor de todos los asistentes y del propio Chris Rock que, descolocado y sin saber muy bien como reaccionar, continuaba con la gala como si nada.

¿Por qué Will Smith reaccionó de una manera tan agresiva y, lo más importante, por qué no se disculpó por su comportamiento poco después, cuando subió a recoger su primer Oscar, limitándose a decir que esperaba que la Academia de Hollywood volviese a invitarlo a los premios?

Pese a que el ganador de la estatuilla a mejor actor guarda silencio, en las últimas horas se ha convertido en el tema más comentado de la 94º edición de los Oscar y por fin conocemos el por qué de la desmedida reacción de Smith. Y es que su mujer, Jada Pinkett, sufre de alopecia, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello.

Con el fin de evitar especulaciones era la propia actriz la que desvelaba su problema de salud el pasado mes de diciembre, desprendiéndose del pañuelo en la cabeza que la había acompañado en los últimos actos a los que había acudido, normalizando su calvicie y explicando que había decidido raparse por los problemas de alopecie que sufre desde hace años.

De ahí que la broma - de mal gusto para muchos - de Chris Rock sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett sentase tan mal a Will Smith, que por el momento no ha pedido perdón públicamente al humorista, a la Academia y al público por una agresión que en ningún caso es justificable.