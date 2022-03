Confirmando lo que se había convertido en un secreto a voces, Ana María Aldón y Conchi Ortega Cano han tenido un encontronazo en 'Viva la vida' que ha dejado claro que no se soportan y que su relación es completamente nula desde hace cuatro años.

Muy nerviosa, la hermana de José Ortega Cano entraba en directo en el programa en el que colabora su cuñada para afirmar que nunca ha "metido mierda" en el matrimonio y desmentir que sea un "topo" o que filtre ningún tipo de información sobre el torero. Asegurando que lo único que quiere es que su hermano sea feliz y que nunca le ha caído bien a Ana María, destapaba además que la gaditana tampoco tiene relación con Paco Ortega Cano.

Lejos de quedarse callada, la mujer de Ortega Cano estallaba por la "basura" que le echan continuamente, manteniendo que el problema es que ella "estorba" en la familia porque no se deja manejar.

Un tenso encontronazo que el viudo de Rocío Jurado no presenció en directo, puesto que en ese momento estaba en el bautizo de los nietos del Turronero en Jerez de la Frontera. Intentando mantenerse al margen de la polémica y continuar con su vida ajeno a la discusión que ha destapado la mala relación entre su mujer y su hermana, José ha reaparecido este lunes realizando gestiones por los alrededores de su domicilio y, tranquilo, ha asegurado que se encuentra "muy bien".

Impasible, el torero ha escuchado las preguntas relacionadas con los reproches que se lanzaron mutuamente Ana María y Conchi, evitando posicionarse a favor de una u otra o desvelar qué le parece que su mujer haya dicho que estorba a la familia Ortega Cano.

Ana María Aldón vuelve a estar en el ojo del huracán mediático, pero en este caso no por su crisis matrimonial con José Ortega Cano - ya superada después de una conversación entre ambos de la que la gaditana ha preferido no dar detalles - sino por su tenso enfrentamiento con su cuñada Conchi Ortega Cano este sábado en 'Viva la vida'.

Señalada como 'el topo' que filtra informaciones del torero y su mujer para intentar desestabilizar a la pareja, la hermana de Ortega Cano no dudaba en intervenir en directo en el programa en el que colabora Ana María para dejar claro que ella no habla con los medios de comunicación ni se mete en la relación que José mantiene con la gaditana.

Dolida, Conchi rompía su silencio para desvelar que hace 4 años que no va a la casa de su hermano, confirmando así lo que era un secreto a voces: su relación con su cuñada es completamente nula. Y no es la única, ya que según la peluquera, Ana María tampoco se lleva bien con otro de los hermanos del torero, Paco Ortega Cano: "Vamos a dejar las cosas claras. A mi lo único que me importa es que mi hermano sea feliz, pero yo a ti no te he caído nunca bien, ni yo ni mi familia. ¿Acaso tú tienes una buena relación con el resto de los hermanos? Tú tampoco te llevas con el resto de los hermanos y eso es así, venga, vamos a dejarlo".

Unas declaraciones tras las que Ana María no se quedaba callada, asegurando que el problema es que "estorba" y de ahí que le "echen tanta mirda encima". "Yo no he venido a este mundo para que nadie me diga cómo me tengo que comportar ni tampoco he venido aquí para agradar a nadie, yo soy libre de tener con mis cuñados la relación que a mí me dé la gana, el problema es que yo estoy siendo muy molesta para algunos y me quieren llevar por donde ellos quieren" explicaba.

Un tenso enfrentamiento tras el que hemos podido preguntar a la colaboradora cómo se encuentra y si su matrimonio con José Ortega Cano se ha visto resentido por sus duras declaraciones sobre Conchi.