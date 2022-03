Estar en ojo del huracán permanentemente no es una buena opción. Y sino que se lo digan a Ana María Aldón, la mujer del torero Ortega Cano es portada del mundo del corazón desde que hace dos semanas dijera en público en Viva la Vida que no se encuentra en su mejor momento en su matrimonio.

Después de semanas de pasar desapercibida en el formato que presenta Emma García Aldón decidió dar la campanada hace ahora dos semanas. Aseguró que desde que en el verano su marido había dicho que la mujer de su vida había sido Rocío Jurado nada había vuelto a ser lo mismo. Aldón empezó entonces a reivindicar su espacio en la vida de su marido y a exigir que se tuvieran en cuenta sus esfuerzos para cuidar del torero.

Pero todo fue en balde. Ortega Cano ante las cámaras no fue capaz de defender su matrimonio. De hecho muchos aseguran que se comportó aún peor. Y eso preocupa entre los allegados de Aldón. La propia presentadora de Viva la Vida Emma García lanzaba hoy la voz de alarma asegurando que Aldón podría no estar pasando su mejor momento. “Le tiemblan las piernas cuando viene al plató, tiene los ojos tristes”, remató. Para algunos colaboradores de otros programas como e de Ana Rosa (también en Telecinco) Aldón podría estar poco a poco preparando su divorcio por lo que todo lo que ha dicho hasta ahora no es más que una columna de humo.

Viva la Vida lleva ya años siendo el referente de la televisión el fin de semana. Ha sido un programa que poco a poco ha ido ganando tanto espacio como protagonismo. No en vano el formato de las tardes ha conseguido juntar una importante nomina de colaboradores que han generado polémicas y han permitido que se hable de ellos.

Una de las últimas noticias que ha generado el programa y de la que luego se ha hablado durante toda la semana en los diferentes programas de Telecinco ha sido la crisis matrimonial de Ana María Aldón. La todavía mujer de Ortega Cano se sienta desde hace meses en el plató de este programa y comparte muchas de sus frustraciones y vivencias diarias. Pero no es la única. También Raquel Bollo, otrora colaboradora de Sálvame, ha fichado por Viva la Vida. Y ahí es donde ha estallado un misil y se han declarado guerra abierta entre los dos programas que ya se sabe que pertenecen a productoras más o menos rivales y que no se llevan del todo bien.