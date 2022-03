En su enésimo giro por intentar recuperar audiencia, Telecinco ha anunciado el estreno de un nuevo programa. Será un "talk show", al más puro estilo "El diario de Patricia", que estará presentado por Belén Esteban. Por ahora ya se han adelantado algunos detalles sobre el nuevo espacio de la "Princesa del pueblo": esto es todo lo que se sabe.

Por el momento se sabe uno de los aspectos fundamentales: que el programa se emitirá en Telecinco y que estará presentado por Belén Esteban. No solo eso. También que será un formato muy similar al "Diario de Patricia", un programa que se emitió entre 2001 y 2011 en el que anónimos iban a la televisión a contar sus propios testimonios. Este espacio se convirtió en un formato icónico de la televisión en España que acabó siendo cancelado en 2011 por sus bajas cifras de audiencia.

Ahora Telecinco quiere repetir el mismo formato con Belén Esteban al frente. Tal y como ha revelado "Yotele", s emitirá de 19.00 a 20.00 horas.

Lo que falta por saberse es qué día comenzará a emitirse. Aunque no hay confirmación oficial, se estima que podría ser en los próximos días. Esta consideración no es baladí, teniendo en cuenta que recientemente Telecinco hizo lo mismo con "Sálvame lemon tea", el espacio que precede a "Sálvame" y que es presentado por María Patiño y Terelu Campos.

Este nuevo programa, otra intentona de mejorar la audiencia, no está funcionando como la cadena esperaba y, por ahora, ha cosechado unas discretas cifras de audiencia.

Eso sí, el mismo día del estreno de Lo de Belén, la audiencia ha convertido en trending topic el hastag #FueraBelén Esteban. ¿El motivo? Que le hayan dado un programa habiendo periodistas sin trabajo.

Así es la primera invitada del nuevo programa de Belén Esteban

Simpática, extrovertida, irreverente... La polifacética artista Ángela Show cuenta con una larga trayectoria profesional en el mundo de la noche a sus espaldas que pasa por Oviedo, Madrid, Ibiza o Miami. Tantos años de carrera le han servido para acumular un número de anécdotas que tiende al infinito. El lunes desvelará algunas de ellas en televisión. Más concretamente en "Lo de Belén", el nuevo "talk show" de Belén Esteban que quiere convertirse en algo así como el nuevo "Diario de Patricia".

La confirmación de que será la primera invitada de la "princesa del pueblo" la ha hecho la propia Ángela Show en un reportaje de LA NUEVA ESPAÑA. Afirma que ya tiene el billete para viajar a Madrid. También que le encantaría participar en otro programa de Telecinco, en "Supervivientes".

Inscrita en el registro como Ángela Fernández del Rey, pero bautizada como Ángela Show por sus bailarinas de Ibiza -"yo soy un show por la calle y oro en el escenario"-, se crió en Soto del Barco. Con 16 años ganó siete ediciones del campeonato baile de discotecas de Asturias y fue al célebre programa "Aplauso".

No fue su única incursión televisiva. También apareció recientemente en "First Dates", donde su pretendiente no le llegó a convencer. "Me llamó después del programa, pero a mí no me apetece nada. Anda que no puedo yo ligar, hasta con jeques", aseguraba hace un año en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

Residen a caballo entre Asturias e Ibiza, aunque también ha trabajado en Miami. Siempre organizando fiestas. "Berlusconi me dio 500 euros en una fiesta en Ibiza por indicarle dónde estaba el baño, de flipa", contaba en la misma entrevista.

Pese a vivir en la noche, Ángela Show asegura que, pese a tenerlas cerca, nunca recurrió a las drogas." La gente igual cree que tomo drogas, pero en la vida. Ni eso, ni la bebida. En Ibiza podían haberme dado una montaña de droga para meter la cabeza dentro, como a Al Pacino en 'El Padrino', pero nunca he tomado nada", aseguraba, al tiempo que reconocía que uno de sus grandes vicios era el Cola Cao.