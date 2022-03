No está pasando un buen momento. Se le acumulan los reproches de sus compañeros de que debe dinero a varias personas de Mediaset (e incluso a su casero), han hecho que no esté en su mejor momento. Hoy mismo en una entrevista en Viva la Vida Bollo atribuía su situación a su vuelta a la pequeña pantalla y al mal momento que está pasando como empresaria. Y amenazaba con dejarlo todo. "Me duele mucho todo, ver como está mi familia y todo", resumió. Lo cierto es que parece que se le acumulan los frentes.

Raquel Bollo cargó hace días contra sus compañeros. Realizó varias declaraciones en contra de 'Sálvame' por las constantes acusaciones contra ella. La excolaboradora del programa de Telecinco quiso arremeter contra su antiguo equipo de compañeros de forma tajante y desde 'Viva la vida' tras los últimos ataques contra ella. En los últimos días ha ocupado gran parte del tiempo del formato con numerosas insinuaciones y acusaciones que le han hecho estallar. Esta semana, el formato diario sacaba a la luz presuntas deudas de Bollo que seguía sin pagar, como es el caso de una factura de una cantidad desorbitada a su antiguo casero. Esto provocó que sus hijos Manuel Cortés y Alba entraran en el programa para defenderla de los ataques de los colaboradores. Este mismo sábado, Raquel Bollo ha respondido de forma tajante desde el plató de 'Viva la vida' a las acusaciones y ha mandado una advertencia: "Cuando digo que no quiero que mis hijos entren en 'Sálvame' es porque me da miedo por ellos y, aunque la mierda venga hacia mí, a mis hijos que ni les toque, si alguna vez me habéis tenido algo de cariño os pido que no metáis a mis hijos en esto".