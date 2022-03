Telecinco está buscando desesperadamente sumar audiencia. Este mes por quinta vez consecutiva Antena 3 va a conseguir ser, de nuevo, el canal más visto en España. Por eso no es de extrañar que se estén buscando todo tipo de soluciones. Sálvame ha acometido esta semana importantes cambios con secciones para Belén Esteban o nuevos contenidos. Pero ojo porque los cambios podrían no acabar aquí. La serie turca Tierra Amarga y Pasapalabra están funcionando muy bien en las tardes del principal canal de Atresmedia. Sálvame, en cambio, sigue generando interés pero no tanto como su competencia. A los datos nos remitimos. Por eso hay todo tipo de teorías.

El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí. Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar. Por eso no es de extrañar que muchos se planteen si VIva la Vida no podría ser el sustituto de Sálvame. Ambos comparten contenidos e incluso personajes. Pero parece claro que los que participan en Viva la Vida generan interés. En realidad ya hubo una sustitución así: durante el verano el Deluxe dejó de emitirse y Viva la Vida creó un especial llamado Viva el Verano. Quizá esa podría ser la solución de Sálvame para sus males. La vuelta de María Patiño Sálvame es uno de los programas más longevos de la televisión. Lleva más de una década conquistando las tardes de Telecinco. Pero ahora no está pasando un buen momento. Los malos datos de audiencia han hecho que la Fábrica de la Tele tome drásticas decisiones que también tienen que ver con las investigaciones policiales que se ciernen sobre el formato de Mediaset. Lo primero que hicieron en el programa fue cambiar los directores. Valldeperas, uno de los más conocidos, va a pasar a ser colaborador y se va a sentar en el plató a comentar la actualidad. Un paso que ya dio en su día Carlota Corredera. La gallega también sale del programa a pesar de que ha sido la auténtica protagonista de los últimos años en Sálvame. Busca nuevos proyectos profesionales de los que por el momento solo se sabe que van a ir también de la mano de la productora. Estos cambios continuos han hecho que muchos asociaran la marcha de María Patiño de vacaciones con un supuesto despido que ella misma ha aclarado en redes sociales negando la mayor. Está ilusionada, quiere seguir trabajando y está en su mejor momento. O al menos eso dice.