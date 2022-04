Sus durísimas declaraciones en la revista Lecturas siguen estando en boca de todo el mundo y han desatado las especulaciones acerca de que su separación de José Ortega Cano podría ser inminente. Después de confesar en televisión el delicado momento que atravesaba su matrimonio y dar un toque de atención público al torero para comenzar a hacer planes y disfrutar de la vida, Ana María Aldón ha ido un paso más allá y ha confesado lo mal que lo pasó cuando conoció al viudo de Rocío Jurado.

Atacando como nunca hasta ahora a la familia Ortega Cano, la andaluza desvela lo mal que se lo hicieron pasar al dudar de la paternidad de su hijo José María - algo que no les perdonará nunca - y, confesando que se sintió "humillada" y como "una prostituta a la que habían recogido de la calle", cuenta que incluso pensó en hacer una locura y quitarse la vida.

A pesar de que mantiene que su matrimonio está bien y afirma que el torero es buena persona, Ana María también deja en una tesitura complicada a Ortega Cano al revelar que "se sintió menospreciada" por él y reconocer que los últimos meses en su casa han sido muy tristes y ha tenido miedo de caer en una depresión como la que tuvo cuando su marido entró en prisión.

Una entrevista demoledora tras la que Ana María no da ni un paso atrás y, después de reírse de los que aseguran que lo siguiente será su separación del torero, deja claro que no piensa explicar por qué ha dado estas polémicas declaraciones de las que, por lo que deja entrever, no se arrepiente para nada: "¿Te tengo que dar explicación de por qué hago las cosas? No tengo que dar explicación a nadie".

De romper su silencio en 'Viva la vida' para reclamar más atención por parte de José Ortega Cano para hacer planes y disfrutar juntos de la vida a ofrecer una demoledora exclusiva en la revista 'Lecturas' confesando que se sintió "menospreciada" por el torero y tan "humillada" por la familia de su marido que incluso pensó en hacer una locura y quitarse la vida para dejar de sufrir.

En solo tres semanas Ana María Aldón ha dado un giro radical a su actitud y, dispuesta a no callarse nada más, carga en las páginas de la publicación contra los Ortega Cano - a quienes echa en cara su desconfianza cuando comenzó su relación con José y las dudas que hubo en un principio sobre la paternidad de su hijo José María - contra Rocío Flores - asegurando que nunca le ha dicho todo el daño que le ha hecho - e incluso contra su marido al desvelar lo triste que ha sido su vida con él en los últimos meses y confesar que se sintió "menospreciada" cuando el maestro aseguró que Rocío Jurado era el amor de su vida.

Unas declaraciones brutales que muchos colaboradores televisivos ven como el prólogo a la crónica de la separación anunciada entre Ana María y Ortega Cano, ya que la única explicación posible que ven a los dardos de la andaluza contra la familia del torero es que haya tomado la decisión de romper su matrimonio; algo que, sostienen, sucederá más pronto que tarde.

Al margen de las críticas, la colaboradora de 'Viva la vida' está tranquila, incluso contenta, y no ha dudado en responder con una sonrisa irónica a la pregunta de qué necesidad tenía de avivar la tormenta con estas demoledoras declaraciones cuando por fin había llegado la calma a su vida.

Sin aclarar el por qué de sus revelaciones, ni explicar cómo le han sentado a Ortega Cano, Ana María ha decidido mimarse con una sesión de peluquería tras la que tampoco se ha pronunciado sobre las informaciones que insisten en que va a separarse del torero.