En un momento de crisis global como pocos, con una guerra en el corazón de Europa cuando el mundo apenas trata de recobrarse de la pandemia del coronavirus, Pablo Motos ha hecho una feroz crítica social en "El hormiguero". Como él mismo reconoce, se pasa de la raya en una reflexión sobre la condición humana.

"Quiero pasarme de la raya hablando de nosotros, de los seres humanos. Hasta ahora no hemos demostrado ser inteligentes. Aunque la experiencia y la historia nos digan lo contrario, los seres humanos somos tan egocéntricos que cuando algún humano comete una atrocidad inmediatamente le despojamos su condición de humano", ha comenzado a explicar el presentador valenciano, antes de proseguir: "Nos negamos a aceptar que un ser humano pueda ser un asesino sanguinario, un terrorista, un violador en serie o un depredador de niños. Nos decimos que no puede ser una persona porque no hacen eso".

El soliloquio de Motos continuó: "Pero el ser humano es el único animal que mata por matar, por hacer daño, por diversión, por celos, por poder, por dinero (...). Somos tan vanidosos que creemos que nuestra especie es la mejor. Y a lo mejor somos la peor", reflexiona Motos, antes de concluir: "Tan solo a un humano se le podría ocurrir la silla eléctrica, el garrote vil, la guillotina o la guerra. Los animales son incapaces de hacer algo así".

Pablo Motos se pasa de la raya para hablar sobre el ser humano #CanallasEH pic.twitter.com/HQg8NQCm5V — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 21 de marzo de 2022

El monólogo de Pablo Motos ha recibido críticas y aplausos en la red. Hay quien le ha criticado por considerarlo una "copia" de uno similar hecho por Iker Jiménez en "La nave del misterio", hay quien cree que le falta naturalidad y que se le nota mucho que está leyendo y otros que han aplaudido la iniciativa: "Has estado de 10".

Pablo Motos copiando a @navedelmisterio en su momento final de programa...Algo más original y mejor ejecutado que una mera copia que ya le gustaría ser ni la mitad? Además... Desde cuando un tema se supone que serio aunque provenga de un programa de comedia se trata entre risas — Natalia Uceda (@natiuce) 21 de marzo de 2022

El éxito de "El hormiguero" es totalmente indiscutible. El programa presentado por Pablo Motos es un clásico que lleva en antena más de 15 años. Con el paso de los años se ha ido afianzando en lo que audiencia se refiere. En sus inicios promediaba un 9,7% de cuota de pantalla, mientras que ahora su "share" supera el 15%.

Además de Pablo Motos, en el programa tienen gran peso "Trancas", "Barrancas" y "Petancas", tres hormigas que ponen la nota de humor con pequeñas intervenciones.

La nómina de colaboradores del programa es muy amplia. En ella se encuadran nombres como el de Marron, Juan Ibáñez, Luis Piedrahita, Dani Fontecha, "El monaguillo", Nuria Roca o Tamara Falcó.

Anteriormente fueron habituales Anna Simón, Carlos Jean, Mario Vaquerizo, Karlos Arguiñano o Cristina Pedroche.