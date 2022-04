Muchos participantes de Eurovisión 2022 soñarían con alcanzar la fama que lograron algunos artistas del pasado . Y es que en toda la historia del eurofestival, muchos se dieron a conocer en el certamen, incluso algunos (como Celine Dion o ABBA), llegaron a alcanzar fama mundial tras ganar el concurso.

1. Celine Dion. Antes de los tiempos de “Titanic” y de ser reconocida como una de las mejores voces del pop internacional, una jovencísima y desconocida Celine Dion, ganaba en Dublín la edición número XXXIII de Eurovisión con una emotiva balada: “Ne parte pas sans moi” dándole el triunfo a Suiza.

2. ABBA. Anne-Frid, Benny, Björn o Agnetha jamás hubiesen pensado en 1974 cuando ganaron el eurofestival con “Waterloo”, que sus melodías golpearían las listas de éxitos de todo el mundo y que años después, se convertirían en una de las bandas de Pop más populares de toda la historia.

3. Cliff Richards. El artista británico participó en Eurovisión un par de veces. En 1968, lo hizo con el popularísimo “Congratulations”, quedando en segunda posición detrás de Massiel. En 1973, volvió al festival con “Power to all our Friends”, colocándose en tercer lugar.

4. Julio Iglesias. Los primeros pinitos como artista del que ahora es uno de los españoles más internacionales, fueron entonando “Gwendolyne” en la edición de 1970 en Amsterdam.

5. Al Bano y Romina Power. El matrimonio formado por Romina Power y Albano Carrisi participó dos veces en el festival. La primera en 1976, interpretrando “Noi Lo Rivivremo Di Nuovo (We'll live it all again)”, llevando a Italia al séptimo puesto. Años mas tarde, en 1985, la pareja volvió al festival con “Magic, oh Magic”. Curiosamente, lograron la misma posición que la conseguida en 1976.

6. Bonnie Tyler. Fue popularmente conocida a finales de los setenta y principios de los ochenta con hits como “Total eclipse of the heart”. Sorprendentemente, en 2013 participa representando al Reino Unido. La popularidad del pasado no le bastó para colocarse siquiera dentro del top 10: quedó en 19ª posición.

7. Olivia Newton John: Antes de convertirse en un icono con el fenómeno “Grease”, Olivia Newton John representó al Reino Unido en 1974 (año en que la victoria se la llevó ABBA). Su “Long Live Love “ quedó en cuarta posición.

8. Raphael. Tras darse a conocer en el festival de Benidorm y ganar tres primeros premios, el jienense representa a España dos años consecutivos: 1966 y 1967, con los temas “Yo soy aquel” y “Hablemos del amor” respectivamente.

9. Lara Fabian. La belga y ahora nacionalizada canadiense Lara Fabián, inició su carrera musical en 1986, y en 1988, participó en Eurovisión llevando a Luxemburgo al cuarto puesto.

10. Franco Battiato. El compositor y cantante italiano Franco Battiato, recordado por temas como “Yo quiero verte danzar”, participó en Eurovisión en el año 1984. Lo hizo en compañía de la cantante Alice. Su “Treni de Tozeur” quedó en quinta posición.

11. Tatú. Las polémicas “Tatú” (dúo formado por las rusas Lena Katina y Yulia Vólkova) participaron en el festival mucho después de haberse convertido en una de las bandas más exitosas de Rusia, entre otras cosas, por vender una relación sentimental entre ellas. Posteriormente se negó que fuesen lesbianas, justificándolo como un reclamo para fines comerciales. Quedaron en tercera posición.

12. Kate Ryan. La artista belga de Pop dance represento a Bélgica en 2006. Sin embargo no logró clasificarse para la gran final.

13. Dulce Pontes. La que es una de las figuras más importantes del fado contemporáneo, se inició en Eurovisión. Corría el año 1991, y Dulce interpretó “lusitana paixão”, colocándose en octava posición.

14. Umberto Tozzi. El compositor e intérprete italiano, famosísimo por componer e interpretar “Gloria”, también participó en Eurovisión. En 1987, Tozzi acudía al festival junto al pullés Raf. Juntos conseguirían un tercer puesto para Italia con “Gente di mare”.

15. Katrina and the waves. El último triunfo del Reino Unido se remonta a 1997 con la banda británica “Katrina and the waves” (“Love shine a light”). El conjunto había sido muy popular en los años 80 con el hit “Walking on sunshine”.