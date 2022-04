"Hay veces, que no podemos ocultar lo que sentimos". Con estas palabras empieza una la carta que Anabel Pantoja ha querido hacer pública a través de su cuenta de Instagram. En ella, la colaboradora de Sálvame, uno de los rostros más conocidos de Telecinco, explica cómo está pasando por el difícil trance de enfrentarse a la enfermedad de su padre y su madre, ingresados en sendos hospitales de Sevilla por problemas diferentes.

"Es cierto que no es mi mejor momento, pero es sano, llorar, pensar, meditar, analizar y meditar todo lo que tienes delante de ti. Mirarte al espejo y ver lo que eres capaz de hacer, la de aviones que puedes coger a la semana, la de programas complicados que puedes vivir, momentos familiares y sentimentales que pasa tu corazón, y aún así queriendo conseguir que todo esté en orden, y que los míos estén bien", asegura en su mensaje la sobrina de Isabel Pantoja.

La influencer no ha querido dejar pasas la ocasión y ha agradecido todas las muestras de cariñó que está recibiendo estos días. "No me cansaré de darle gracias a mis padres por darme la vida, y con mis defectos y virtudes haberme convertido en lo que soy. Gracias a todos los que me habéis dedicado un minuto de vuestra vida en preguntar por ellos dos y por mi. No os merezco", escribía.

Su último abandono de Sálvame

En su última aparición en el programa, hace unos días dejó claro que no pasa por su mejor momento. Completamente rota y sin poder contener las lágrimas, la colaboradora habló del complicado momento que está viviendo tanto a nivel personal como profesional. "Estoy dañada por un montón de cosas" confesaba, dejando claro que aunque no lo está pasando bien ahora mismo "lo más importante" para ella es la salud de sus padres.

La influencer abandonó Gran Canaria para asentarse en Sevilla un tiempo. "Ayer me tuve que ir a Urgencias porque tengo una faringitis aguda. Tengo unas placas en la garganta increíbles, no puedo apenas hablar y tengo mal cuerpo, así que me voy a quedar aquí", explicaba Anabel desde la cama, tapada con un gorro y una manta y con la voz ronca. Además, la influencer informaba a sus seguidores que estaba pendiente de la operación de su madre, Mercedes Bernal. "Se nos junta todo, estamos ahora mismo como en un hospital. 'Hospital Central' se llamaría mi vida ahora mismo".