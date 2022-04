Al igual que se ve en otros campos culturales, la década de los 80 irrumpe en Eurovisión como una explosión de color, una sobrecarga en los elementos estéticos y una mejora notable en los medios técnicos y audiovisuales. Sin embargo, el festival deja de ser un evento familiar casi institucional y comienza a convertirse en un evento televisivo de relleno, perdiendo audiencia año tras año.

1. “What’s another year?”, Johnny Logan (1980). El que se convertiría en uno de los músicos más populares del festival, se presentó por primera vez en 1980, en La Haya. La balada (“What’s another year?) cautivó al jurado, que se rindió ante Logan, dando el segundo triunfo para Irlanda.

2. “Making up your mind”, Bucks Fizz (1981). El cuarteto británico formado por Bobby G, Cheryl Baker, Mike Nolan y Jay Aston, ganaba en Dublín la edición número XXVI del Festival de Eurovisión con “Make up your mind”. Ataviados con prendas de gran colorido, los británicos interpretaban la canción con una simpática y desenfadada coreorafía en la que ellos (Bobby y Mike) quitaban las faldas a sus compañeras en mitad de la actuación.

3. “Johnny Blue”, Lena Valaitis (1981). Muchos lo conocen de oidas, pero no todos saben que este melancólico tema, participó en Eurovisión en 1981 de la mano de la cantante lituano-alemana, Lena Valaitis. No ganó, pero quedó en segunda posición. Además, el tema estuvo elegido entre las mejores canciones de Eurovisión en el evento conmemorativo del 50 aniversario del festival.

4. “Alguien maneja mi barca”, Remedios Amaya (1983). Pese a recibir 0 puntos y ser uno de las cinco representaciones españolas que se quedaron a la cola de la tabla de puntuaciones, “Alguien maneja mi barca” es sin duda, uno de los temas más populares de España en toda la historia de Eurovisión. Con un peculiar vestido a rayas, Remedios Amaya Salió descalza a escena y con energía defendió la canción. Parece que El jurado no la entendió y de esta forma, no la votaron. “Spain, 0 points”.

5. “Lady, Lady”, Bravo (1984). Otro de los hits de los años 80 y de toda la participación de España en el eurofestival, es el tema que en 1984 nos traía el cuarteto Bravo. “Lady, Lady” quedó en tercera posición y llegó a cruzar el charco hasta Latinoamérica, donde cosecho gran éxito.

6. “La det swing”, Bobbysocks (1985). Elisabeth Andreassen y Hanne Krogh dieron el primer triunfo para Noruega en toda la historia de Eurovisión. El dúo noruego animó al festival con la alegre “Let det swing”.

7. J’aime la vie”, Sandra Kim (1986). Polémica fue la victoria de la belga Sandra Kim en el año 1986. Tras alzarse con la victoria, la UER descubrió que la delegación belga había mentido acerca de la edad de la cantante. Se había dicho que la intérprete tenía 15, cuando en verdad solo tenía 13. Años después, la UER estableció en 16, la edad mínima de participación.

8. “Hold me now”, Johnny Logan (1987). Segunda victoria del irlandés en eurovisión y la tercera en el palmarés del país. La balada, fue elegida una de las mejores canciones de toda la historia de eurovisión en la gala conmemorativa del 50 aniversario de Eurovisión.

9. “Ne parte pas sans moi”, Celine Dion (1988). Mucho antes de alcanzar el éxito con el tema de la banda sonora de la película “Titanic”, una jovencísima y desconocida Celine Dion, representaba a Suiza en Eurovisión y ganaba la XXXIII edición de Eurovisión en Dublín.

10. “Made in Spain”, La Década (1988). Quedó en la mitad de la tabla (puesto 11), pero sin embargo, el tema español fue muy popular aquel año. La reglamentación de la UER acerca del número de participantes en escena era de 6 integrantes como máximo. “La Década prodigiosa” la formaban 8 intérpretes, por lo que dos de ellos se quedaron sin acudir al festival. Este hecho hizo también, que se tuvisese que cambiar el nombre del conjunto participante, pasando de ser “La década prodigiosa” a simplemente “La Década”.