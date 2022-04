Jesulín de Ubrique quiere explicarse y para ello está cerrando una docuserie al estilo de Rocío Carrasco. El paparazzi Pablo González ha dado la información durante el programa de Sálvame y amenazada a Belén Esteban: "Vas a salir perjudicada".

"Vas a poder sentir el miedo que siente Antonio David. Está en negociaciones muy avanzadas, falta por determinar el ok de Jesulín pero te aseguro que no quedas en un buen lugar. La docuserie no se ha terminado por completo. La docuserie está en trámites", ha dicho el paparazzi. Y añade: "Jesulín quiere sacar trapos sucios de cuando estaba con Belén Esteban y de cómo se rompió esa relación. Existen entrevistas que se han concedido a compañeros en las que vuelan planchas, cuchillos". Un programa en el que aparecería “contando en primera persona su vida”, tanto “las cosas malas” como “las cosas buenas”. “Contarlo todo”.

Esta información también la ha confirmado el colaborador de Viva la vida, Diego Arrabal. “Me dicen que es el contrato de su vida y me aseguran que no lo va a poder rechazar por los ceros que tiene”.

Belén Esteban no se ha mostrado preocupada. Al contrario, se ha mostrado irónica y ha dicho que "ojalá" hable y cuente "por qué no hace muchas cosas". La colaboradora de Sálvame no cree nada de las informaciones que ha dado "el calvo", como se conoce a Pablo González.

La docuserie de Rocío Carrasco ha supuesto un antes y un después para la historia de la televisión. No sólo por los altos niveles de audiencia, sino por la potencia del mensaje, que consiguió calar en la sociedad y política del país. De popularizarse este tipo de formatos son muchos los personajes, como Jesulín, que llevan años en silencio y cuyo testimonio tendría una gran importancia para Telecinco.

Jesulín de Ubrique ha mostrado su carisma y su buen humor en la pequeña pantalla en diversos programas de televisión. El torero gaditano incluso se atrevió a hacer un cameo en la película de Santiago Segura de Torrente 5. Ahora, el concursante tendrá frente a él al director de cine como jurado de ‘El Desafío’.

En 1994 protagonizó una corrida de toros solo para mujeres y su fama también le catapultó al mundo de la música, con su famoso éxito ‘Toda’. Canción con la que el concursante de ‘El Desafío’ recorrió varios plató de televisión.

Jesulín de Ubrique nos mostró su lado más divertido en ‘La noche de Rober’ enfrentándose a Roberto Vilar en un Karaoke Extremo.

A Jesulín de Ubrique le acompaña Raquel Sánchez Silva, Omar Montes, Norma Duval, Juan Betancourt, Lorena Castell y María Pombo.

Además, cada programa contará con un invitado famoso que tendrá que enfrentarse a pruebas nada sencillas que nos dejarán boquiabiertos.