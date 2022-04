Durante la segunda década del siglo XXI, el festival se consagra como un evento televisivo y musical de primer orden. Es seguido por millones de personas (no solo en Europa sino también en otras partes del mundo). Las redes sociales (instagram, Facebook o Twitter) sirven de soporte para la difusión y promoción de Eurovisión, así como internet se convierte en una vía para acceder a la compra de entradas dando facilidad de asistencia a los aficionados y “eurofans” de todo el mundo.

Otra de las novedades de esta década fue la incorporación de Australia como miembro participante de Eurovisión. El país de las antípodas, se incorpora como invitado, y desde esa fecha sigue acudiendo año tras año.

1. “Satellite”, Lena (2010). El triunfo de la alegre Lena significó la victoria de Alemania casi treinta años desde de su última vez (1982). La movida y pegadiza “Satelitte” ganaba en Oslo pese a tener una puesta en escena muy básica y sencilla.

2. “Euphoria”, Loreen (2012).Es sin duda, el tema más popular de Eurovisión de este siglo. El tema interpretado por la sueca de origen marroquí Loreen, arrasó en el Melodifestivalen (festival sueco donde se elige al representante para Eurovisión) y posteriormente, lo hizo en Bakú en la gran Final. No solo ganó, sino que “Euphoria” se adueñó de las pistas de baile de media Europa, incluso, hasta sus notas fueron tocadas por la banda musical de la guardia del Palacio Real de Estocolmo durante la exhibición que diariamente se hace a los visitantes y turistas.

3. “Quédate conmigo”, Pastora Soler (2012). De producción hispano-sueca, esta balada interpretada por la sevillana Pastora Soler fue una de las favoritas en la edición de 2012 celebrada en Bakú. La potencia vocal de la intérprete y su aplomo en el escenario hicieron que el tema siga siendo recordado, a pesar de que la canción se situase finalmente en la décima posición.

4.“Only teardrops”, Emelie Deforest (2013). Días antes de celebrarse la final en Mälmo, los medios de comunicación y las redes sociales ya daban ganadora a la propuesta danesa. Así, “Only Teardrops” de la jovencísima Emelie Deforest vencía sin mucha sorpresa.

5.”Rise like a phoenix”, Conchita Wurst (2014). El austriaco Thomas Neuwirth, llegó a Eurovision de la mano de su alter ego, Conchita Wrust. El personaje encarado por Neuwirth, tenía un aspecto muy femenino: vestido de gala en tono dorado, pelo moreno, largo y moldeado, pero sin desprenderse de su tupida y perfectamente recortada barba. “La mujer barbuda” (así la llamo parte de la opinión pública) ganó con “Rise like a Phoenix” lanzando un mensaje a favor de la libertad, la tolerancia y la diversidad sexual. “We are unstoppable” (“Somos imparables”), afirmo Conchita tras recibir el premio.

6.“Hero”, Mans Zemmerlow (2015). La factoría sueca se disparaba y sumaba en su palmarés la sexta victoria para la historia de Suecia en el festival. Un atractivo Mans Zemmerlow lograba vencer con “hero” y su llamativa puesta en escena.

7. “Amal pelos dois”, Salvador Sobral (2017). Un tema que para nada se ceñía a los cánones de canción comercial de Eurovisión lograba la Victoria en la voz del portugués Salvador Sobral. El intérprete llegó a la sede del festival más tarde que sus compañeros debido a un delicado estado de salud (una cardiopatía congénita le tenía a la espera de un transplante de corazón). La controversia llegó este año, cuando declaraciones del portugués a un programa de la televisión sueca desataron la polémica: “Eurovisión fue mi prostitución”. Sobral se refería al festival como un evento comercial y de baja calidad musical por la que su potencial artístico se vio rebajado al tener que participar en el mismo.

8. “Toy”, Netta (2018). La artista Netta Brazilei fue descubierta en un programa de televisión, soprendiendo por utilizar un looper (aparato que sirve para reproducir pistas de sonido que se hacen con la voz y se pueden repetir simultáneamente a modo de sampler). La israelí llegó a la pasada edición de Eurovision con “Toy” pero sin looper (la normativa de la UER impide utilizar instrumentos en directo, considerando a este tipo de aparato como tal). Aun así, arrasó y dio la cuarta victoria a Israel.

9. “Fuego”, Eleni Foueira (2018). La intensidad y el influjo latino de “Fuego” pegó muy fuerte en la pasada edición de 2018. Comenzó en la penumbra, pero al comenzar los ensayos, rápidamente el tema de Eleni se posicionó como favorita junto a Netta. Finalmente, “Fuego” consigue el segundo puesto y la mejor marca para Chipre en toda la historia del certamen.

10. “Soldi”, Mahmood (2019). Oro en San Remo y plata en la edición de eurovisión de ese año. El cantautor milanés de origen sardo-egipcio Alessandro Mahmoud (conocido profesionalmente como “Mahmood”), fue uno de los grandes favoritos de la LXIV edición de Eurovisión (justo la anterior al inicio de la pandemia por el Covid-19), logrando una digna segunda posición. Este año, Mahmood vuelve a representar a Italia, aunque esta vez lo hará en compañía de Riccardo Fabbricone (“Blanco”) con “Brividi”.