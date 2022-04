Terelu Campos está en el mejor momento de su vida. O en uno de los mejores. O eso dice ella. Su hermana, Carmen Borrego, aseguraba en una entrevista que veía a Terelu triste. Y ella se veía obligada a contestar este fin de semana en su programa, en Viva la Vida, en donde trabaja. "Tengo una soledad elegida y relativa. Soy feliz. Estoy rodeada de amigos continuamente que no me sueltan de la mano, que me llaman para ir a mi casa o para salir. No siento que sea una persona sola a pesar de que llevo siete años sin pareja sentimental", relató la periodista y presentadora que lleva más de 30 años trabajando en medios de comunicación y que es una de las más conocidas del país.

"Estoy en un momento estupendo porque estoy más relajada que nunca en el aspecto personal No se a que se refiere mi hermana, habría que preguntarle a ella", relató ella misma ante las preguntas de Emma García. Viva la Vida lleva ya años siendo el referente de la televisión el fin de semana. Ha sido un programa que poco a poco ha ido ganando tanto espacio como protagonismo. No en vano el formato de las tardes ha conseguido juntar una importante nomina de colaboradores que han generado polémicas y han permitido que se hable de ellos. Una de las últimas noticias que ha generado el programa y de la que luego se ha hablado durante toda la semana en los diferentes programas de Telecinco ha sido la crisis matrimonial de Ana María Aldón. La todavía mujer de Ortega Cano se sienta desde hace meses en el plató de este programa y comparte muchas de sus frustraciones y vivencias diarias. Pero no es la única. También Raquel Bollo, otrora colaboradora de Sálvame, ha fichado por Viva la Vida. Y ahí es donde ha estallado un misil y se han declarado guerra abierta entre los dos programas que ya se sabe que pertenecen a productoras más o menos rivales y que no se llevan del todo bien.