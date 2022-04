Sus confesiones en la revista Elle acerca de lo importante que es para ella la familia, y el impresionante reportaje fotográfico en el que posa con diseños de alta costura como si de una auténtica top model se tratase en su primera entrevista a un medio de comunicación, han convertido a Victoria de Marichalar en la protagonista del momento.

Elegante, educada, madura, creyente, divertida... Numerosos adjetivos podrían definir a la hija de la Infanta Elena pero, por encima de todos destaca uno: familiar. A corazón abierto la influencer habla de lo importante que son para ella su abuelo, el Rey Juan Carlos - su persona favorita del mundo y su principal fuente de inspiración -, su madre y su abuela, la Reina Sofía, a las que define como las mujeres de su vida y sus ejemplos a seguir.

De quien no habla en su primera entrevista es de su novio, Jorge Bárcenas, con quien después de dos años y medio de amor ya comparte piso en el centro de la capital y ahora por sorpresa, ha dado el paso de ampliar la familia. Y es que Victoria y el Dj han dado la bienvenida a su hogar a un precioso cachorrito.

Muy cuidadosa, la influencer dio un paseo con su novio y con su nuevo perrito en brazos, protegiéndolo de la lluvia con un enorme paraguas tras el que se parapetó - como si de un escudo se tratase - para evitar que viésemos a su mascota y esquivar nuestras preguntas.

Así, asegurando que es una persona "simpática" pero que se reserva para sus "amigos" y no para los reporteros , Victoria ha dado la callada por respuesta a su comentadísima entrevista: "Para ya", ha repetido molesta mientras a su lado, intentando mantenerse en un discreto segundo plano, Jorge Bárcenas que ha confesado lo orgulloso que está de su novia: "Sí, mucho".

"Sólo quiero que se valore la entrega de mi abuelo por este país"

Victoria Federica de Marichalar de Borbón, hija de la Infanta Elena, se ha convertido en todo un referente de moda para muchas jóvenes de nuestro país. Hace unos meses daba el salto a la esfera pública apareciendo en grandes photocalls de marcas a los que no había acudido nunca y ahora ha desvelado el por qué de esta metamorfosis.

"Tengo muy claro que no quiero convertirme en una influencer. Es un trabajo que respeto mucho, de hecho tengo buenos amigos que se dedican a eso. Sin embargo, no es una salida profesional con la que me identifique" comenta Victoria Federica, aunque añade: "Quizás sí me sienta cómoda siendo alguien influyente, pero son dos conceptos que no tienen nada que ver. Si puedo usar esa relevancia para servir como altavoz de causas solidarias, por supuesto, lo haré sin dudar".

Victoria Federica asegura que: "Soy una gran amante de la cultura y la tradición española, del flamenco y de la tauromaquia" y no duda en hablar de su abuelo, Don Juan Carlos I: "Una tarde en la plaza de toros con mi abuelo forma parte de los momentos más especiales de mis recuerdos que guardo con infinito cariño. Es de las cosas que más nos han unido".

La hija de la Infanta Elena deja claro que mantiene una relación muy estrecha con Don Juan Carlos a pesar de la distancia: "Sólo quiero que se valore la entrega de mi abuelo por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera".