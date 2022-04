La marca Deluxe ha quedado definitivamente manchada como consecuencia de la investigación del Cuerpo Nacional de Policía a los directivos de Sálvame que habrían espiado a cientos de famosos. Pero a pesar de todo el programa sigue siendo sinónimo de éxito. En las últimas semanas ha habido (en parte por la Policía en parte por la audiencia) muchos cambios en Sálvame. Carlota Corredera dejaba el programa poco antes de que David Valldeperas, su más famosos director, también se viera obligado a salir por la puerta de atrás. Algo que muchos criticaron. Por eso, por todos los cambios que se han producido, muchos pensaban que este viernes el presentador del Deluxe había cambiado por completo. Y se llevaron una sorpresa al no ver a Jorge Javier Vázquez arrancando el programa nada más empezar. Lo hizo en su lugar Carlos Lozano, otro presentador muy querido por la audiencia que ha estado en boca de todos en los últimos días por las voces que le consideraban "caduco".

"¿Teníais ganas de verme? Decírmelo sinceramente", le decía al público. Poco después le paraba María Patiño: "Vamos a recibir al verdadero presentador del programa que estás caduco", relataba. "Es una falta de respeto quienes me dicen que me hago mayor y que ya no sirvo. No voy a aguantar que me digan que presenté cosas que no valían cuando se hacían datos de un 60 por ciento. Llevo 37 años con esto", comentaba.

Total, que el Deluxe después recuperó su tónica habitual y la audiencia pudo disfrutar de su presentador y los colaboradores habituales.