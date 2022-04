En medio del gran revuelo familiar que siguen viviendo, Kiko Rivera ha decidido irse de España. Ha hecho las maletas y se ha ido a la playa con su mujer y con sus hijas a pesar de que en los próximos días se podrá conocer la sentencia de la posible condena a su madre, que se sentó la pasada semana en el banquillo de los acusados.

Lejos de acobardarse Rivera ha colgado incluso un post en Instagram en donde habla de su pasado y su futuro profesional y en donde lanza mensajes de todo tipo a sus cientos de miles de seguidores. "Me paro a pensar en todo lo vivido y haciendo una evaluación , llego a la conclusión que he vivido y logrado cosas que no todo el mundo logra. Diez años han pasado de mi debut en la música, y fue con "así soy yo" donde estuvimos en la cima, porque estuvimos sí y eso no lo consigue cualquiera, Número uno en ventas durante siete semanas", reflexionaba el hijo de la tonadillera haciendo hincapié en que después le llegaron sus discos de oro y de platino y que cientos de personas "bailaran y gozaran" sus canciones.

"El camino fue largo y cansado y los años no pasan en balde para nadie, nuevas generaciones dominan ahora la música, son monstruos digitales y lo entiendo y la mayoría de los jóvenes de ahora eran muy pequeños cuando uno estaba en la cresta de la ola. Cada vez cuesta más llenar o tener reproducciones en Spotify, no hace falta que la prensa española me lo recuerde de manera cruel. Con esto quiero decir que todo tiene su fecha de caducidad. Pero una cosa os quiero decir mientras tenga a mis fieles escuchando mis canciones, sumando plays o yendo a mis conciertos, sean 5,10,100 o 1000 siempre seguiré dando todo de mi", concluyó.

Hace días Rivera estaba en Barcelona para disputar la gran final del concurso 'Disaster Chef' de Ibai Llanos donde veremos al Dj ante los fogones junto a su compañero de concurso, Telmo Trenado. Ajeno a la emisión del primer capítulo de la serie emitida por 'Sálvame' en la que se hace un repaso por la vida de su madre, Kiko Rivera no quiso comentar qué le parece esta nueva serie y mucho menos si tiene intención de ver o no el resto de capítulos. Con el rostro muy serio y en solitario, el Dj llegaba minutos más tarde al aeropuerto de Sevilla para poner rumbo a Barcelona donde se disputará la gran final en pocas horas y en la que veremos a Kiko enfrentarse al resto de parejas finalistas formadas por ElBokeron e IlloJuan, Werlyb y Paula Gonu o Viruzz junto a su nueva pareja Siro López además de las dos parejas elegidas por el público, Karchez y Axozer, Alexelcapo y Felipez.Intentando mantenerse al margen del revuelo continuo que rodea a su madre, Kiko Rivera llegaba a Barcelona aparentemente tranquilo aunque con algún rastro de cogera que aún le queda desde el último y fuerte ataque de gota que ha sufrido. Sin confirmar si él y su hermana Isa Pantoja siguen figurando en la herencia de su madre, Kiko prefiere seguir con sus planes sin pronunciarse tampoco sobre las duras palabras de su hermano Francisco Rivera tras las duras imágenes de Isabel Pantoja entrando en los juzgados en medio de una gran nube de periodistas.

Demostrando su apoyo incondicional a su madre tras el juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que podría ser condenada a tres años de prisión, Isa Pantoja ha reaparecido públicamente y se ha pronunciado sobre la supuesta decisión de Isabel Pantoja de cambiar su testamento, dejar todo su patrimonio a su hermano Agustín y desheredar tanto a ella como a Kiko Rivera.

"Ella está en su derecho de hacer lo que mejor le parezca" ha afirmado, asegurando que lo único que le preocupa en estos momentos es que la tonadillera esté bien: "Es libre de hacer lo que quiera, ha trabajado muchísimos años para mantenernos a todos y lo que me importa es su salud. No es porque sea la mejor hija ni nada, es que creo que tengo dos manos, dos pies y soy muy joven todavía como para trabajar por mí misma" confesaba en 'El programa de Ana Rosa'.

Pero, al margen de la noticia de que Isabel Pantoja estaría dispuesta a cambiar su testamento para desheredar a sus hijos, algo que Isa acepta y comprende, otra novedad ha sacudido al universo Pantoja, ya que después de que Kiko retirase el pasado mes de octubre la demanda por apropiación indebida y estafa documental contra su tío Agustín - como muestra de buena voluntad hacia su madre tras el fallecimiento de su abuela - el fiscal ha reabierto la causa porque ve indicios de delito en la actuación del hermano de la tonadillera.

Así que si nada lo remedia, tío y sobrino se verán próximamente las caras en los tribunales, lo que supone un nuevo varapalo para Isabel. Una información sobre la que Isa prefiere mantener la cautela, aunque para nuestra sorpresa ha confesado que, de tener que posicionarse, no sabe a favor de quién lo haría: "Me pones en un compromiso. Ahora que lo estoy pensando, la verdad, no lo sé".

Una inesperada reacción con la que la hija de Isabel Pantoja, que no mantiene relación con Agustín desde hace años, deja claro que está tan alejada de Kiko como de su tío, ya que a día de hoy no sabe a quién apoyar en su inminente batalla judicial.